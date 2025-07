Le logiciel de modélisation 3D Blender arrive sur iPad

Blender développe actuellement une version complète de son célèbre logiciel de création 3D pour iPad, avec pour objectif d'offrir une expérience multitouch fluide, optimisée pour les designers utilisant des tablettes.

Une annonce bienvenue pour les créateurs 3D

Dans un article récent publié sur son blog de développement, l'équipe de Blender a dévoilé ses plans pour porter son application phare sur l'iPad Pro, avec une possible extension à d'autres appareils tels que la Microsoft Surface, le Huawei MatePad et le Wacom MovinkPad.

La version initiale mettra l'accent sur le sculpting et la manipulation d'objets de base, avec l'intention d'intégrer des fonctionnalités avancées comme le Grease Pencil et le storyboarding dans de futures mises à jour.



Les prototypes actuels présentent une interface à fenêtre unique simplifiée, conçue pour maximiser l'espace d'écran, avec des éléments d'interface flottants et des superpositions contextuelles pour un accès rapide aux outils. Les menus sont réduits par défaut, et l'en-tête traditionnel des paramètres d'outils a été remplacé par des panneaux flottants optimisés pour l'entrée au stylet.



La vision de Blender est de créer une expérience entièrement native sur les plateformes centrées sur le tactile, en intégrant des gestes multitouch, AirDrop et la prise en charge d'iCloud pour iOS, ainsi que des fonctionnalités améliorées de gestion des entrées.



Bien que l'iPad Pro avec l'Apple Pencil serve de plateforme de test principale, Blender souligne que les améliorations de conception du projet, y compris un éditeur "Quick Favorites", des superpositions de raccourcis interactives et des onglets de barre latérale enrichis d'icônes, bénéficieront aux versions tablette et bureau.



Une démonstration technologique en direct est prévue pour le SIGGRAPH 2025 à Vancouver, avec des discussions et des ateliers de conception supplémentaires prévus au siège de Blender et à la Blender Conference plus tard en 2025. Blender invite également les développeurs ayant une expertise en conception pour tablettes et iOS à contribuer. Le projet en est encore à ses débuts, et aucun calendrier de sortie n'a été annoncé pour ce concurrent historique d'AutoDesk et autre Cinema 4D. Rappelons que Blender est gratuit et open-source, souvent utilisé par les développeurs indépendants de jeux et les artistes pour les films d'animation.