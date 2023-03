Autodesk rend AutoCAD plus rapide sur les Mac M1 et M2

Autodesk a annoncé que ses logiciels AutoCAD 2024 et AutoCad LT 2024 mis à jour pour macOS peuvent fonctionner pour la première fois en mode natif sur les Mac Apple Silicon, soit les ordinateurs équipés des puces M1 et M2.

AutoCAD tourne en mode natif sur les nouveaux Mac

Optimisé pour les Macs Apple siliconés et les Macs Intel, le logiciel AutoCAD mis à jour apporter des améliorations de performance à ceux qui possèdent des Macs M1 et M2. Autodesk affirme que la prise en charge native du silicium d'Apple peut augmenter les performances jusqu'à deux fois par rapport au logiciel 2023 non optimisé, tout en réduisant la consommation énergétique.

AutoCAD pour Mac 2024 est arrivé ! Nous sommes ravis de partager les nouvelles améliorations et fonctionnalités qui améliorent les performances, favorisent la collaboration et permettent une automatisation qui fait gagner du temps.

"AutoCAD pour Mac 2024 et AutoCAD LT pour Mac 2024 offrent d'incroyables améliorations de performances grâce à la possibilité d'exécuter AutoCAD en mode natif sur l'Apple Silicon ", déclare Dania El Hassan, directrice de la gestion des produits AutoCAD chez Autodesk. "Il est passionnant de voir comment les clients peuvent désormais tirer pleinement parti du matériel le plus récent et des puces de la série M pour travailler plus rapidement."



Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons l'importation de balises, l'assistance au balisage, le placement de blocs intelligents, la mise à jour des tracés, etc.

Qu'est-ce qu'Autodesk AutoCAD ?

Voici comment Autodesk présente son logiciel de dessin industriel AutoCad :

Dynamisez la créativité de vos équipes grâce aux fonctions d'automatisation, de collaboration et d'apprentissage automatique du logiciel AutoCAD®. Les architectes, les ingénieurs et les professionnels de la construction utilisent AutoCAD pour :

Concevoir et annoter des géométries 2D et des modèles 3D avec des solides, des surfaces et des objets maillés.

Automatiser des tâches telles que la comparaison de dessins, le remplacement de blocs, le comptage d'objets, la création de plannings, etc.

Créer un espace de travail personnalisé pour optimiser la productivité avec des applications complémentaires et des API.

Retrouvez toutes les informations sur le site d'Autodesk.