Offre limitée : obtenez Microsoft Office à vie pour Mac à seulement 49,99€ !

Si vous êtes utilisateur de Mac, il n’existe pas de meilleure solution pour rester organisé que la suite Microsoft Office Home & Business 2021. Et en ce moment, elle est en promotion avec 80 % de réduction lors de la vente flash Godeal24. Cela signifie que vous pouvez obtenir ce logiciel professionnel sous forme de licence perpétuelle pour seulement 49,99€ (au lieu de 249€).

Microsoft à prix canon

MS Office Home & Business 2021 vous donne accès à Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneNote et Outlook. Gardez vos projets sur les rails en créant de magnifiques documents avec Word, en analysant vos données dans Excel, en réalisant des présentations percutantes avec PowerPoint et en gérant vos e-mails et contacts dans Outlook.

Que vous lanciez une nouvelle activité et ayez besoin de la puissance de Microsoft Office, ou que vous souhaitiez simplement mieux vous organiser dans votre vie personnelle, c’est le moment idéal pour profiter de cette offre limitée et obtenir Microsoft Office Home & Business 2021 pour Mac – licence à vie – pour seulement 49,99€, ainsi que Microsoft Office Professional 2021 pour Windows – licence à vie – pour 31,25€. Ne laissez pas passer cette occasion !

Cette offre est particulièrement intéressante, car vous conservez le logiciel à vie — aucun abonnement requis. Il suffit de passer commande, d’installer la suite, puis d’activer les applications à l’aide du code de licence fourni. Pour les utilisateurs Windows, Microsoft Office Professional 2021 pour Windows est à seulement 31,25€ sur Godeal24. Ces offres à durée limitée vous donnent un accès à vie à vos applications Office préférées.

Les meilleures offres pour MS Office sur MAC

Clés Windows officielles à vie dès 6 € !

Pack économique avec -62 % (Code promo "MAC62") :

Jusqu’à -50 % sur d’autres logiciels Microsoft (Code promo "MAC50")

Pourquoi faire confiance à Godeal24 ?

Godeal24 est un partenaire de confiance avec ses licences Microsoft 100 % authentiques, une livraison numérique instantanée, une note TrustPilot "Excellent" à 98 % et une assistance client 24/7 joignable à service@godeal24.com.

Ceci est un article sponsorisé par Godeal24.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.