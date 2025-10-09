Dia, le navigateur IA de The Browser Company est disponible sur Mac

The Browser Company a annoncé via son site que Dia, successeur d'Arc, est désormais disponible en version finale sur macOS après avoir été en version bêta depuis juin dernier. L'occasion de tester ce navigateur innovant sur les Mac M1 et supérieurs.

Une innovation qui peut cliver

Starting today, the @browsercompany is back to shipping weekly updates. October's Dia releases include:



• More powerful memory (of your tabs)

• Redesigned Dia Skills

• Arc's Focus Mode (CMD-S)



All landing in @diabrowser this month. Oh, we removed the waitlist today too 🤗 pic.twitter.com/YKdecFrQ3n — Josh Miller (@joshm) October 8, 2025



Lors de sa sortie, le navigateur Arc a révolutionné l'expérience utilisateur, mais s'est révélé trop lourd et peu viable commercialement. Avec Dia, The Browser Company propose une interface plus classique, semblable aux navigateurs traditionnels, mais enrichie par une IA profondément intégrée. Dia promet un assistant intelligent en barre latérale qui comprend ce que vous consultez, mémorise votre historique de navigation et vous aide à accomplir vos tâches, que ce soit pour planifier un voyage, écrire, faire des recherches ou faire du shopping.



Auparavant accessible uniquement sur invitation, Dia est maintenant ouvert à tous les utilisateurs avec macOS 14+ et des puces M1 ou ultérieures. Il propose un plan gratuit et un abonnement Pro à 20 $/mois avec un essai de 14 jours pour une utilisation illimitée du chat, sous réserve des conditions d'utilisation de l'entreprise.

Fonctionnalités de la version gratuite de Dia :

Chat sur n'importe quel onglet

Création de compétences (Skills) personnalisées

Mention d'onglets dans les requêtes

Ajout de pièces jointes aux requêtes

Personnalisation avec Memory

Dia inclut des Skills, des raccourcis créés par les utilisateurs et par l'entreprise pour des tâches comme la planification, l'apprentissage, l'écriture, le codage, et plus encore. Parmi les Skills mis en avant, on trouve le résumé, la vérification des faits, l'analyse de l'historique de navigation, la création de plans et la planification de la productivité. Les étudiants peuvent bénéficier de fonctionnalités comme un compagnon d'étude qui transforme les notes, cours et lectures en cartes mémoire, quiz et guides d'étude personnalisés.

Le PDG Josh Miller a annoncé un retour aux mises à jour hebdomadaires, avec trois nouvelles fonctionnalités prévues dans les semaines à venir. Répondant aux critiques concernant l'abandon d'Arc au profit de Dia, Miller a indiqué que davantage de fonctionnalités populaires d'Arc seront repensées pour Dia. Le navigateur de The Browser Company est disponible au téléchargement.



Que pensez-vous des navigateurs alimentés par l'IA ?