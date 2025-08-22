CleanMyMac ajoute le nettoyage iCloud à son application

CleanMyMac, déjà bien connu pour optimiser et entretenir les Mac, s’enrichit d’une nouvelle fonction baptisée « Nettoyage Cloud ». Comme son nom l’indique, cette nouveauté permet de surveiller et de nettoyer son espace iCloud en quelques clics, offrant une vision claire de ce qui occupe le plus de place et un moyen rapide de libérer de l’espace.

CleanMyMac : l’outil Mac pensé pour la performance et l’esthétique

CleanMyMac est un logiciel de maintenance et d’optimisation pour macOS conçu par MacPaw. Lancé en 2008, et déjà cité à plusieurs reprises dans nos colonnes, il simplifie la vie des utilisateurs Mac grâce à une large gamme d’outils — nettoyage de fichiers inutiles, détection de malwares via le moteur Moonlock, optimisation des performances, désinstallation propre d’applications, et bien plus.

Voici la liste des fonctionnalités de CleaMyMac :

My Clutter : Analyse et supprime les fichiers volumineux, anciens, en double et similaires pour désencombrer et organiser le stockage.

: Analyse et supprime les fichiers volumineux, anciens, en double et similaires pour désencombrer et organiser le stockage. Assistant : Fournit des rapports sur la santé du Mac, des suggestions personnalisées de nettoyage et des conseils de maintenance via la barre latérale de CleanMyMac.

: Fournit des rapports sur la santé du Mac, des suggestions personnalisées de nettoyage et des conseils de maintenance via la barre latérale de CleanMyMac. Menu App : Offre une surveillance continue du système et des mises à jour depuis la barre de menu Apple après la fermeture de CleanMyMac.

: Offre une surveillance continue du système et des mises à jour depuis la barre de menu Apple après la fermeture de CleanMyMac. Health Monitor : Évalue l'état du Mac avec un score de santé basé sur l'espace disque, les menaces, la batterie et la charge système.

: Évalue l'état du Mac avec un score de santé basé sur l'espace disque, les menaces, la batterie et la charge système. Protection Monitor : Affiche les menaces de malware en temps réel, l'état de la surveillance et les mises à jour de la base de données des malwares.

: Affiche les menaces de malware en temps réel, l'état de la surveillance et les mises à jour de la base de données des malwares. Storage Monitor : Suit l'espace de stockage disponible, la santé du disque, la température et la taille de la corbeille sur le disque de démarrage.

: Suit l'espace de stockage disponible, la santé du disque, la température et la taille de la corbeille sur le disque de démarrage. Memory Monitor : Affiche l'utilisation de la RAM, la pression mémoire, la taille du fichier d'échange et les applications les plus consommatrices de mémoire.

: Affiche l'utilisation de la RAM, la pression mémoire, la taille du fichier d'échange et les applications les plus consommatrices de mémoire. Battery Monitor : Surveille la santé de la batterie, les cycles de charge, la température et les applications gourmandes en énergie.

: Surveille la santé de la batterie, les cycles de charge, la température et les applications gourmandes en énergie. CPU Monitor : Suit l'utilisation du CPU en temps réel, la durée de fonctionnement du système, la température et les applications gourmandes en ressources.

: Suit l'utilisation du CPU en temps réel, la durée de fonctionnement du système, la température et les applications gourmandes en ressources. Network Monitor : Affiche l'état de la connexion réseau, les vitesses de téléchargement/envoi et permet de tester la vitesse de connexion.

Une intégration soignée à l’écosystème Apple

L’application bénéficie de la notarisation Apple, gage de sécurité et de conformité avec les standards de macOS. Elle est régulièrement mise à jour pour rester compatible avec les dernières versions du système d’exploitation et les puces Apple Silicon.

Design futuriste, coloré et expérience fluide

CleanMyMac se distingue par son interface moderne, primée à plusieurs reprises (Red Dot Award, iF Design Award, UX Design Awards). Le design est à la fois esthétique et intuitif, avec une navigation fluide qui rend l’expérience utilisateur agréable, comme en témoignent de nombreux retours positifs.

Nouveauté : le module « Nettoyage Cloud »

Avec la version 5.2.1, l’application introduit une nouvelle fonctionnalité puissante nommée Nettoyage cloud. Ce module permet de connecter vos espaces cloud (iCloud Drive, Google Drive, OneDrive) directement dans CleanMyMac pour analyser et gérer le contenu sans avoir à naviguer entre différentes applications ou services.

Vous pouvez :

Supprimer directement des fichiers stockés uniquement dans le cloud.

Désynchroniser des fichiers pour libérer de l’espace local tout en gardant une copie en ligne.

Visualiser ce qui occupe votre stockage via des outils comme Télescope ou Fichiers volumineux, mais appliqués à vos espaces cloud.

Tarifs de CleanMyMac

La version complète de CleanMyMac est proposée selon plusieurs formules :

39,95 € par an pour un Mac

79,95 € par an pour deux Mac

119,95 € par an pour cinq Mac

Il existe aussi une licence à vie, facturée :

89,95 € pour un Mac

179,95 € pour deux Mac

269,95 € pour cinq Mac

Un essai gratuit limité est disponible, permettant de tester l’application avant de s’engager. Tout est à retrouver sur le site officiel de l'éditeur MacPaw.

