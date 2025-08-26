Parallels Desktop 26 pour Mac adopte macOS Tahoe et fait tourner Windows 11 2025

Parallels Desktop 26 pour Mac est désormais disponible, offrant des améliorations de performances et de nouvelles fonctionnalités. Il introduit aussi une compatibilité totale avec macOS 26 Tahoe et supporte Windows 11 25H2, répondant aux besoins modernes de virtualisation des développeurs et autres professionnels ayant besoin de faire tourner d'autres

Compatibilité avec macOS Tahoe

Pour simplifier l'expérience utilisateur, Parallels Desktop 26 adopte la nouvelle pratique de versionnage d'Apple. Il prend pleinement en charge les modifications des processus en arrière-plan de macOS Tahoe, garantissant un fonctionnement fluide des routines de configuration et du mode Cohérence.

Les systèmes d'exploitation de l'année prochaine arrivent, et Parallels Desktop 26 est conçu pour les exécuter comme s'ils étaient natifs sur votre Mac. Entièrement optimisé pour macOS Tahoe 26, il est conçu pour prendre en charge Windows 11 25H2 et sera mis à jour au fur et à mesure des mises à jour de macOS et de Windows.

Support de Windows 11 25H2

Cette version offre une compatibilité complète avec Windows 11 25H2. Les machines virtuelles Windows peuvent désormais afficher l'espace disque disponible sur l'hôte Mac, améliorant la gestion du stockage et réduisant les risques de gels, de ralentissements ou de plantages lors de tâches intensives sur le disque.

Fonctionnalités de gestion d'entreprise

Pour les entreprises, le portail de gestion d'entreprise de Parallels Desktop permet un contrôle centralisé. Les administrateurs informatiques peuvent imposer des paramètres pour les dossiers partagés, l'accès USB, le partage du presse-papiers et les modes réseau afin de répondre aux exigences de sécurité. De plus, l'intégration avec Jamf Pro et d'autres plateformes MDM permet de surveiller et de gérer les mises à jour de Windows dans les machines virtuelles. Des scripts disponibles sur GitHub de Parallels permettent aux administrateurs de vérifier l'état des mises à jour et de lancer des analyses ou des installations directement depuis la console de gestion.

Fonctionnalités supplémentaires

Les mises à jour récentes incluent le support des outils d'écriture d'Apple Intelligence, un aperçu de l'émulation x86 pour les applications héritées, l'intégration de la caméra OBS pour des flux vidéo améliorés, et la compatibilité avec des applications spécialisées comme Dragon Medical One.

Disponibilité et prix

Parallels Desktop 26 est disponible en éditions Standard, Pro, Business et Enterprise. Achetez ou mettez à niveau sur parallels.com/desktop ou auprès des revendeurs agréés. Une version d'essai gratuite est disponible sur le site de Parallels. Les prix commencent à 64,99 € par an ou 189,99 € à vie pour une licence.