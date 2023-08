Parallels Desktop 19 adopte Touch ID sur Mac et supporte macOS Sonoma

Juste avant les mises à jour d'automne d'Apple, Corel vient de lancer Parallels Desktop 19 avec quelques améliorations notables autour de l'intégration de macOS Sonoma, un nouveau design et une nouvelle connexion sans mot de passe via le lecteur d'empreintes Touch ID que l'on trouve sur les Mac récents. Les utilisateurs ayant besoin de virtualiser Windows, Linux ou même un ancien système macOS sur Mac n'auront ainsi pas peur de mettre à jour leur ordinateur vers macOS 14.

Connexion sans mot de passe avec Touch ID

Touch ID sur Mac est un pur bonheur au quotidien, permettant de valider la connexion à n'importe quel service ou application, pour peu que ce dernier l'ait pris en charge. Avec Parallels 19, Touch ID peut facilement être utilisé dans vos machines virtuelles pour simplifier votre utilisation quotidienne de la connexion et de l'authentification. Avec la prise en charge de Touch ID, les mots de passe Windows sont stockés dans le trousseau de macOS, ce qui est un gain de temps considérable.

Rafraîchissement du design dans Parallels 19

Du côté de l'interface, Parallels Desktop 19 offre une navigation plus facile et une présence plus moderne dans le Dock de macOS grâce à une nouvelle icône. L'application ajoute également des boîtes de dialogue natives pour faciliter l'utilisation lors de l'installation de nouvelles machines virtuelles.

Compatibilité macOS 14 Sonoma

Conçue dès le départ pour macOS Sonoma, Parallels 19 apporte une fonctionnalité d'impression partagée entièrement repensée via le Protocole d'impression Internet (IPP) qui supporte Windows. Parallels 19 fluidifie aussi l'affichage et le rafraîchissement de la résolution lors du redimensionnement des écrans et les utilisateurs de Parallels 19 Pro Edition peuvent accéder à distance à une machine virtuelle macOS Sonoma 14 via la redirection de port. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vos machines virtuelles sont hébergées sur les instances cloud Amazon EC2 Mac.

Quelles sont les autres nouveautés de Parallels 19 ?

Pour les utilisateurs ayant l'abonnement à la version "Pro", le support d'OpenGL 4.1 sous Windows permet une meilleure utilisation des logiciels ArcGIS CityEngine 2023, Vectorworks Vision 2023, VariCAD, Deswik.CAD, et plus encore. Du côté des Mac M1 et M2, cette mise à jour assure une meilleure intégration avec des gestes multi-touch, plus de contrôles clavier, l'installation via l'interface utilisateur avec la détection automatique des images locales.



En outre, Parallels 19 facilite l'inscription des machines virtuelles Windows dans Windows Intune. Vous pouvez le faire via un pack Parallels Deployment, des profils de configuration ou en pré-packageant les machines virtuelles et en les partageant en tant que fichier.



Parallels Desktop 19 est toujours basé sur un modèle d'abonnement, mais un peu plus cher que la version 19. L'édition standard coûte 99,99 € par an, tandis que les Pro et Business Editions sont disponibles pour 119,99 € et 149,99 € par an, respectivement. Les utilisateurs qui ont acheté une licence perpétuelle pour une version antérieure de Parallels Desktop peuvent passer à Parallels Desktop 19 pour 129,99 €. Un essai gratuit est disponible en téléchargement sur le site Web de Parallels.