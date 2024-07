Parallels Desktop peut exécuter Windows 11 Arm sur les Mac M3

Ceux qui ont besoin de virtualiser d'autres systèmes d'exploitation depuis un Mac connaissent forcément Parallels Desktop. Le concurrent de WMWare était déjà compatible avec les Mac Apple Silicon (M1, M2), mais à la faveur d'un accord signé avec Microsoft, les dernières versions du logiciel sont capables de faire tourner Windows 11 version ARM sur les nouveaux ordinateurs d'Apple, ceux affublés d'une puce M3.

Windows 11 plus rapide que jamais sur Mac

Ainsi, Parallels Desktop 18 et 19 peuvent désormais exécuter Windows 11 pour Arm dans les machines virtuelles sur les MacBook Pro M3, MacBook Pro M3 et MacBook Pro M3 Max. Apple a sorti ces machines en novembre 2023, et nous attendons d'autres nouveaux Mac comme le MacBook Air M3, le Mac mini M3, le Mac Studio M3 et le Mac Pro M3 Ultra.



Microsoft explique comment fonctionne l'exécution des versions Arm de Windows sur les Mac récents d'Apple :

Parallels® Desktop version 18 et 19 sont des solutions autorisées pour exécuter les versions Arm® de Windows 11 Pro et Windows 11 Enterprise dans un environnement virtuel sur sa plateforme sur les ordinateurs Apple M1, M2 et M3.

La version Arm de Windows 11 a des limitations qui peuvent avoir un impact sur votre capacité à utiliser différents types de matériel, de jeux et d'applications, y compris ceux qui reposent sur DirectX 12, une suite de technologies multimédias fréquemment utilisées dans les jeux Windows et d'autres applications. Pour plus d'informations, veuillez consulter la FAQ de cet article. [...]

Les applications Arm 32 bits disponibles dans le Store sous Windows ne sont pas prises en charge par les ordinateurs Mac équipés de puces M1, M2 et M3. Les applications Arm 32 bits sont en cours de suppression pour toutes les versions Arm de Windows. Les clients préfèrent utiliser des applications Arm 64 bits, mais ils peuvent également utiliser des applications en émulation x64 ou x86 sur les ordinateurs Mac M1, M2 et M3.

Un an après les puces M1 et M2, Windows 11 ARM peut donc désormais tourner sur Mac M3. Une bonne nouvelle, d'autant que l'architecture des processeurs de la firme de Cupertino est également basée sur ARM, ce qui profite aux performances.



Si cela vous intéresse, sachez que Parallels Desktop est payant, de 99 à 119 € (Pro) par an pour les particulier. La première version est limitée à 4 processeurs virtuels et 8 Go de vRAM, tandis que l'offre "Pro" monte jusqu’à 32 CPU et 128 Go de RAM, toujours virtuels.



L’édition Pro ajoute des outils de réseau virtuel, une assistance téléphonique et plus encore. Pour les professionnels, il faudra passer sur l'offre Business à 149 €, ce qui permet une gestion centralisée des licences et de pré-configurer l'installation de Windows sur Mac.



On attend toujours un geste de Microsoft pour relancer Boot Camp, l'outil initialement disponible sur les Mac jusqu'à la transition Intel vers Apple Silicon.