Apple met à jour Pixelmator Pro en version 3.7 avec Apple Intelligence

Apple a publié une mise à jour pour Pixelmator Pro, la première de l'application d'édition de photos et de dessin qu'elle a acquise en 2024. La dernière version introduit des fonctionnalités d'Apple Intelligence, notamment les outils d'écriture et Image Playground.

Pixelmator Pro 3.7 prend désormais en charge Apple Intelligence, ce qui vous permet de donner vie à vos idées créatives plus rapidement grâce à Image Playground et aux outils d’écriture. Cette mise à jour améliore également la prise en charge du format RAW et l’accessibilité.