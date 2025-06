GoodLinks : l'alternative parfaite à Pocket pour l'écosystème Apple

GoodLinks s'impose comme l'alternative parfaite à Pocket, qui a récemment fermé ses portes. Cette application de lecture différée développée par Ngoc Luu (également créateur de 1Writer) propose une approche moderne et respectueuse de la vie privée pour sauvegarder et organiser vos articles. Avec un modèle économique transparent et une intégration native à l'écosystème Apple, GoodLinks redéfinit l'expérience de la lecture différée.

Une application universelle pensée pour l'écosystème Apple

GoodLinks se distingue par sa nature d'application universelle qui fonctionne parfaitement sur iPhone, iPad et Mac. L'achat unique de 9,99 € sur l'App Store vous donne accès à toutes les plateformes Apple, une approche qui contraste agréablement avec les modèles d'abonnement omniprésents. Cette philosophie "achetez une fois, utilisez partout" s'inscrit dans la tradition des applications Apple de qualité, comme l'excellente app Mela que l'on vous avait présentée.

La synchronisation s'effectue exclusivement via iCloud, éliminant le besoin de créer un compte sur un service tiers. Cette approche garantit non seulement la confidentialité de vos données, mais assure également une synchronisation quasi-instantanée entre tous vos appareils Apple. La synchronisation est fiable, même lors de l'importation massive de milliers d'articles depuis d'autres services.

L'interface utilisateur respecte les codes de design d'Apple, avec une présentation en trois panneaux sur iPad et une navigation intuitive sur iPhone. De nombreuses options de personnalisation sont disponibles : du mode sombre à la taille du texte et la police d'écriture, vous pourrez façonner votre expérience. L'application s'intègre naturellement dans iOS et macOS, donnant l'impression de faire partie intégrante du système d'exploitation.

Fonctionnalités avancées et personnalisation poussée

Sauvegarde simplifiée et extensions puissantes

GoodLinks excelle dans la simplicité de sauvegarde des articles. L'extension de partage iOS permet de sauvegarder n'importe quel contenu en quelques gestes, avec la possibilité d'ajouter des tags et de modifier le titre directement lors de la sauvegarde. Le mode "Quick Save" accélère encore le processus en éliminant les étapes intermédiaires.

L'extension navigateur disponible pour Safari, Chrome, Firefox et autres navigateurs basés sur Chromium (Arc, Edge, Opera, Brave) transforme la sauvegarde d'articles en un simple clic. Le raccourci clavier personnalisable (Cmd+Shift+S par défaut) permet une sauvegarde encore plus rapide.

Expérience de lecture optimisée

L'application extrait automatiquement le contenu des articles en éliminant les distractions, créant une expérience de lecture similaire au mode Lecteur de Safari. La personnalisation est poussée : choix de polices, espacement, taille de texte, et quatre thèmes (Clair, Sépia, Sombre, Nuit) qui s'adaptent automatiquement aux préférences système.

La fonction de surlignage, récemment ajoutée, permet de marquer les passages importants avec différentes couleurs et d'y ajouter des notes. Ces annotations sont exportables en Markdown, facilitant l'intégration avec d'autres outils de prise de notes.

Organisation et recherche avancées

GoodLinks propose plusieurs méthodes d'organisation : articles non lus, favoris, étiquetés ou non, et articles lus. Le système de tags avec autocomplétion permet une catégorisation fine, tandis que la recherche s'effectue sur le titre, l'auteur, la description et même le contenu des articles. Comme quoi, il n'y a pas toujours besoin d'IA pour s'organiser et retrouver ce que l'on cherche !

Intégration système et automatisation

L'application brille par son intégration profonde avec les fonctionnalités iOS et macOS. Le support des Raccourcis est particulièrement complet, permettant de sauvegarder des liens, interroger la base d'articles, ouvrir des vues spécifiques, et bien plus encore.

Les widgets iOS offrent un accès rapide aux listes d'articles ou permettent d'ouvrir un article non lu aléatoire directement depuis l'écran d'accueil. Le support d'AppleScript sur Mac étend les possibilités d'automatisation pour les utilisateurs avancés.

GoodLinks supporte également la connexion aux sites payants, permettant d'accéder au contenu intégral des articles protégés. On a testé avec le Financial Times et Le Monde, tout a fonctionné du premier coup.

Modèle économique transparent et durable

Le modèle économique de GoodLinks mérite d'être souligné. L'achat initial de 9,99 € donne accès à toutes les fonctionnalités actuelles plus les nouvelles fonctionnalités développées durant la première année. Après cette période, les nouvelles fonctionnalités nécessitent l'achat de la "mise à jour annuelle des fonctionnalités" à 4,99 €, mais les fonctionnalités déjà acquises restent disponibles à vie.

Cette approche équitable permet au développeur de financer le développement continu tout en respectant les utilisateurs qui ne souhaitent pas s'engager dans un abonnement récurrent. Comparé aux 9,99 $/mois de Readwise ou aux 5,99 $/mois d'Instapaper Premium, GoodLinks représente un investissement particulièrement attractif.

L'alternative idéale à Pocket

Avec la fermeture de Pocket annoncée par Mozilla, GoodLinks s'impose naturellement comme la meilleure alternative. Contrairement à Pocket qui stockait les données sur des serveurs externes, GoodLinks privilégie le stockage local avec synchronisation iCloud, garantissant un contrôle total sur vos données.

L'application supporte l'importation depuis de nombreux services : Instapaper, Pinboard, Raindrop, Matter, Readwise, Abyss, AnyBox, Reeder, Omnivore, et même les signets de navigateurs. Cette compatibilité facilite grandement la migration depuis Pocket ou tout autre service de lecture différée.

GoodLinks représente l'évolution naturelle des applications de lecture différée : respectueuse de la vie privée, intégrée à l'écosystème Apple, et proposant un modèle économique durable. Pour les utilisateurs d'iPhone, iPad et Mac cherchant une alternative solide à Pocket, GoodLinks s'impose comme un choix évident qui justifie largement son prix unique.

Télécharger GoodLinks à 9,99 €