Project Indigo : Adobe lance son alternative à l'app photo d'Apple

Adobe vient de porter un coup majeur à l'expérience photo sur iPhone avec Project Indigo, une application qui promet de transformer vos clichés smartphone en véritables photos de reflex. Développée par l'équipe derrière les célèbres performances photo des Google Pixel, cette application gratuite repense entièrement la photographie mobile grâce à l'intelligence artificielle et la photographie computationnelle.

Une approche radicalement différente de la photo mobile

Project Indigo rompt avec les codes traditionnels de la photographie smartphone en adoptant une philosophie diamétralement opposée. Indigo en prend jusqu'à 32 photos simultanément pour les fusionner en une photo finale d'une qualité exceptionnelle.

Cette technique de photographie computationnelle permet de résoudre les principaux défauts des capteurs mobiles. Le bruit numérique diminue proportionnellement à la racine carrée du nombre d'images combinées — avec 32 clichés fusionnés, le bruit est divisé par plus de 5. L'application sous-expose légèrement chaque prise pour préserver les détails dans les hautes lumières, puis récupère l'information dans les ombres grâce à cette multiplication d'images.

Le résultat est saisissant : des photos avec une plage dynamique étendue, un bruit minimal même dans l'obscurité totale, et surtout un rendu naturel qui s'éloigne du "look smartphone" habituel — ces couleurs saturées, ces visages trop lissés et ces contrastes artificiels que l'on retrouve partout.

Des fonctionnalités pro pensées pour l'écosystème Adobe

Adobe n'a pas conçu Indigo comme une simple alternative à l'app native d'Apple, mais comme une véritable passerelle vers son écosystème professionnel. Marc Levoy, ancien architecte de la caméra Pixel chez Google et désormais Adobe Fellow, a supervisé ce projet avec une ambition claire : créer l'application photo universelle.

L'app propose tous les contrôles manuels qu'attendent les photographes : mise au point, vitesse d'obturation, ISO, balance des blancs avec réglage séparé de la température et de la teinte. Plus innovant encore, elle permet de contrôler le nombre d'images dans chaque rafale, offrant un compromis inédit entre temps de capture et qualité finale.

L'intégration avec Lightroom mobile est remarquablement fluide. Un simple bouton dans l'interface d'Indigo lance directement l'éditeur Adobe avec le fichier raw DNG ou JPEG HDR. Les profils colorimétriques d'Indigo sont d'ailleurs basés sur l'Adaptive Color d'Adobe, garantissant une cohérence parfaite dans le flux de travail.

L'avenir de la photographie mobile selon Adobe

Project Indigo n'est que le début d'une stratégie plus large d'Adobe pour conquérir le marché de la photographie mobile. L'application intègre déjà des technologies expérimentales comme la suppression de reflets en un clic, et promet des fonctionnalités avancées comme le bracketing d'exposition automatique pour l'astrophotographie ou le focus stacking pour la macro.

L'approche d'Adobe est particulièrement intelligente face aux iPhone 16 Pro et leurs nouvelles capacités photo. Plutôt que de concurrencer Apple sur son terrain, la firme propose une expérience complémentaire qui tire parti de la puissance de calcul des derniers iPhone tout en apportant son expertise en traitement d'image.

L'app fonctionne sur les iPhone 12 Pro et versions ultérieures, ainsi que sur les modèles non-Pro à partir de l'iPhone 14. Une version Android est déjà en développement, confirmant les ambitions multi-plateformes d'Adobe. Pour les utilisateurs d'iPhone cherchant à dépasser les limites de l'app photo native, Project Indigo représente une évolution majeure — et gratuite — qui pourrait bien redéfinir nos attentes en matière de photographie mobile. On vous invite à l'essayer, les images capturées sont très impressionnantes de notre côté.

Télécharger l'app gratuite Project Indigo