Nouvelles tarifications pour Lightroom et Photoshop en 2025

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de la suite Adobe Creative Cloud : dans moins d'un mois, certains abonnements verront leur prix augmenter. Cette hausse est justifiée par l'intégration massive de l'intelligence artificielle et les nombreux ajouts réguliers dans les diverses applications.

À partir du 15 janvier 2025

Adobe a annoncé des changements significatifs dans ses abonnements Creative Cloud pour la photographie, incluant une augmentation des tarifs et l’introduction d’une nouvelle option. Désormais, l’abonnement Lightroom seul avec 20 Go de stockage coûte 13,99 €/mois au lieu de 11,99 €. L’offre combinée Photoshop + Lightroom (20 Go) passe de 23,99 € à 27,99 €/mois.

Une nouveauté fait son apparition : un abonnement Lightroom avec 5 To de stockage au prix de 22,99 €/mois, destiné aux utilisateurs nécessitant un espace de stockage étendu, mais n’ayant pas besoin de Photoshop.

Ces ajustements, selon Adobe, reflètent les nouvelles fonctionnalités et l’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans les outils de retouche. L’entreprise justifie également ces hausses par l’amélioration continue des services cloud et des workflows. Ces modifications entreront en vigueur dès le début de l’année prochaine, le 15 janvier, et les utilisateurs seront informés des détails dans leurs comptes. Les membres actuels seront impactés lors du prochain renouvellement d'abonnement.

Depuis plus de dix ans, nous innovons avec Lightroom et Photoshop, en développant des centaines de fonctionnalités pour les photographes de tous niveaux. Aujourd'hui, nous annonçons une mise à jour de nos formules d’abonnement pour la photo afin de refléter la valeur apportée par nos applications. Les prix mensuels vont augmenter, mais ceux qui bénéficient d’un abonnement annuel ne verront pas de changement au prix qu’ils payent actuellement. Ces mises à jour entreront en vigueur pour les nouveaux abonnés le 15 janvier 2025 et ne seront effectives pour les membres actuels qu'au moment du prochain renouvellement de leur formule d’abonnement.

Creative Cloud pour la photo (20 Go)

- La formule d’abonnement annuel prépayée reste inchangée à 143,14 € TTC/an (soit 11,93 € TTC/mois).

- Le paiement mensuel reste une option pour les utilisateurs existants avec un prix actualisé de 18,14 € TTC/mois, avec un engagement annuel, à compter de leur prochain renouvellement.

- Les membres existants qui paient mensuellement peuvent passer au plan d’abonnement annuel prépayé pour conserver le prix de 11,93 € TTC/mois.

- Cette offre restera disponible pour les clients existants, mais ne sera plus proposée aux nouveaux clients.

Creative Cloud pour la photo (1 To)

- Aucun changement concernant cette formule, qui continue d’être la meilleure option pour les nouveaux clients souhaitant utiliser à la fois Photoshop et Lightroom.

Lightroom (1 To)

- La formule d’abonnement annuel prépayée demeure inchangée à 143,14 € TTC/an (soit 11,93 € TTC/mois) et inclut Lightroom Classic.

- La formule d’abonnement mensuel passe à 14,62 € TTC/mois, avec un engagement annuel, à compter de leur prochain renouvellement.

- Les membres actuels qui paient mensuellement peuvent passer à la formule d’abonnement annuel prépayée pour conserver le prix de 11,93 € TTC/mois.