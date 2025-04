Apple lance une nouvelle app pour gérer les vidéos immersives sur Mac et Vision Pro

Apple vient de dévoiler une nouvelle application dédiée à la gestion des vidéos immersives, disponible gratuitement sur Mac et Vision Pro. Cet outil, baptisé "Apple Immersive Video Utility", permet aux créateurs de contenu de manipuler, organiser et partager des vidéos immersives dans le format propriétaire d'Apple.

Un outil pour développer l'écosystème Vision Pro

L'application "Apple Immersive Video Utility" offre plusieurs fonctionnalités clés pour les producteurs de contenu. Elle permet d'importer et gérer des fichiers vidéo immersifs, créer des playlists pour trier et organiser sa bibliothèque, et partager facilement ces contenus avec les utilisateurs de Vision Pro.

Plus technique, l'application permet également d'inspecter et modifier les métadonnées des fichiers pour répondre aux exigences de post-production. Une fonctionnalité particulièrement intéressante est la possibilité de diffuser en streaming vers un ou plusieurs appareils Vision Pro, avec une option de lecture synchronisée pour les sessions de visionnage en groupe.

Un format en pleine expansion

Pour rappel, les vidéos immersives d'Apple sont des contenus 3D enregistrés en résolution 8K, avec un champ de vision de 180 degrés et audio spatial. Des performances récentes d'artistes comme The Weeknd et Metallica sont déjà disponibles dans ce format.

Bien que le déploiement de nouvelles vidéos immersives ait été relativement lent durant la première année du Vision Pro, plusieurs signes indiquent qu'Apple accélère le rythme. Le lancement d'appareils tiers comme une caméra spéciale Blackmagic et la prise en charge par DaVinci Resolve témoignent de cette volonté d'élargir l'écosystème.

L'application est actuellement limitée à l'anglais américain et nécessite un Mac équipé d'une puce M1 ou plus récente fonctionnant sous macOS Sequoia. Bien que principalement destinée aux producteurs professionnels, elle est téléchargeable par tous les utilisateurs.

Télécharger l'app gratuite Apple Immersive Video Utility