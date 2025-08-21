Le logiciel Sketch adopte les interfaces Liquid Glass d'iOS 26 et macOS 26

Sketch a dévoilé sa dernière mise à jour, Barcelona (2025.2.1), qui introduit une série de nouveautés attendues, avec en tête d’affiche l’effet de verre liquide d'Apple, le fameux Liquid Glass (à lire liqouide glaaass). Disponible pour macOS Sonoma 14.0 ou ultérieur, cette mise à jour enrichit les flux de travail créatifs avec de nouveaux outils, des bibliothèques Apple UI actualisées et des améliorations de performances, renforçant la position de Sketch comme leader du design en entreprise.

La mise à jour « Barcelona »

Liquid Glass

Le point fort de la mise à jour « Barcelona » est l’effet Liquid Glass, accessible dans la nouvelle section "Effets" de l’Inspecteur. Les designers peuvent appliquer un aspect verre dépoli par défaut ou ajuster des paramètres tels que le flou, la distorsion, la profondeur, l’aberration chromatique, la luminosité, la saturation et les reflets spéculaires. Cette flexibilité permet de créer des designs saisissants, en phase avec les tendances UI modernes. Une démo vidéo met en avant la polyvalence de cet effet, en faisant un outil à la fois amusant et puissant pour les créateurs.

Les nouvelles bibliothèques Apple

Sketch met également à jour ses bibliothèques Apple UI pour inclure les actifs macOS 26 et iOS 26, garantissant aux designers un accès aux derniers éléments des écosystèmes Apple.

The team's been working hard on some s̶h̶i̶n̶y̶ glassy new features for you!@sketch Barcelona is now out in the wild and introduces Glass, Concentric Corners, Progressive Blur, Progressive Alpha and more… go go check it out 👀https://t.co/5u9DEZSMXQ pic.twitter.com/qibbCq1ZAa — Keir (@Keir) August 20, 2025

Les autres nouveautés

Outre les effets de verre, Sketch introduit les coins concentriques, une fonctionnalité qui aligne automatiquement le style des coins d’une couche avec son conteneur le plus proche, en fonction de la distance ou du rembourrage. Cela simplifie la précision du design pour les éléments imbriqués.



De plus, la mise à jour inclut des flous progressifs, offrant des options Uniforme, Linéaire Progressif et Radial Progressif avec des arrêts ajustables, similaires aux dégradés. Ces derniers peuvent être manipulés directement sur le canevas pour un contrôle intuitif.Une autre nouveauté notable est l’alpha progressif, qui simplifie les effets de fondu.



En basculant vers l’option Dégradé Linéaire à côté du curseur d’opacité, les designers peuvent ajuster les arrêts d’opacité sur le canevas, éliminant le besoin de masques alpha complexes. Ces fonctionnalités améliorent l’efficacité et la liberté créative.

En plus de ces fonctionnalités phares, Barcelona apporte 30 améliorations mineures, y compris la prise en charge de l’espace colorimétrique P3 pour les exportations WebP (enfin !), des mots-clés de recherche pour les composants et diverses corrections de bugs pour des performances plus fluides.

Télécharger Sketch

En clair, Sketch n'entend pas céder sa place, avec des outils de pointe toujours à jour pour les défis du design moderne. Vous pouvez télécharger ce concurrent de Figma, Photoshop et Pixelmator sur le site officiel sketch.com. Vous aurez 30 jours gratuits, ensuite il faudra payer 9 € par mois ou 108 € en une seule fois.