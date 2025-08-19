iOS 26 : Liquid Glass, la première étape vers l'iPhone des 20 ans tout en verre

iOS 26 introduit un tout nouveau style visuel baptisé Liquid Glass. Derrière cette apparence élégante et transparente, beaucoup y voient plus qu’un simple changement esthétique : il s’agirait probablement de la première étape vers un futur iPhone sans bordure, façonné d’un seul bloc de verre.

iOS 26 : Liquid Glass, première étape vers un iPhone sans bordure et tout en verre

Avec iOS 26, Apple introduit une nouvelle identité visuelle baptisée Liquid Glass. Cette interface se distingue par des effets translucides et des reflets qui imitent le verre, donnant aux écrans une impression de profondeur et de fluidité. Elle marque une rupture avec le style minimaliste plat qui dominait depuis plusieurs années.

Mais au-delà de l’esthétique, de nombreux observateurs estiment que cette nouveauté pourrait avoir une signification bien plus ambitieuse : préparer le terrain pour un futur iPhone sans aucune bordure, constitué d’un seul bloc de verre.

Dans certains éléments graphiques d’iOS 26, on retrouve des effets “wraparound” qui semblent épouser les bords de l’écran. Ce détail a fait naître l’idée que Liquid Glass n’est pas seulement un style visuel, mais une première étape pour habituer les utilisateurs à une nouvelle génération d’iPhone, où l’écran recouvrirait entièrement l’appareil, sans séparation visible entre la dalle et le châssis.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs évoquent un modèle spécial prévu pour le 20ᵉ anniversaire de l’iPhone, en 2027. Cet appareil serait conçu comme une dalle unique de verre, avec un affichage incurvé sur tous les côtés et une caméra dissimulée sous l’écran. Apple travaillerait déjà avec ses partenaires Samsung Display et LG Display pour développer cette technologie.

Si Apple suit son schéma habituel, il est peu probable que l’iPhone “tout en verre” arrive d’un seul coup. L’introduction de Liquid Glass dans iOS 26 pourrait être un premier jalon, destiné à familiariser le public avec une esthétique transparente, fluide et enveloppante, qui prendra tout son sens lorsqu’elle se retrouvera intégrée à un matériel dépourvu de bordures.

iOS 26 n’est donc peut-être pas qu’une simple mise à jour logicielle : il s’agit aussi d’un message sur l’avenir du design Apple. Le style Liquid Glass pourrait bien être la première étape concrète vers l’iPhone ultime, un smartphone sans bordure, tout en verre, où l’écran se fond totalement dans l’objet.



Via