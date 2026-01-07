iOS 26.3 (a) : Apple teste une mise à jour de sécurité en arrière-plan

Apple teste actuellement sa fonctionnalité d’améliorations de la sécurité en arrière-plan, introduite initialement dans iOS 26.1, iPadOS 26.1 et macOS Tahoe 26.1. Les développeurs et testeurs bêta publics exécutant iOS 26.3, iPadOS 26.3 ou macOS Tahoe 26.3 peuvent désormais télécharger une mise à jour de test dédiée pour évaluer le système, numérotée 26.3 (a).

Que sont les améliorations de sécurité en arrière-plan ?

Selon Apple, ces améliorations fournissent des correctifs de sécurité légers pour des composants clés comme Safari, le framework WebKit et d’autres bibliothèques système essentielles. Elles offrent une protection renforcée entre les mises à jour logicielles complètes, permettant une réponse plus rapide aux vulnérabilités sans nécessiter une réinstallation complète du système d’exploitation.

Les utilisateurs ayant installé la bêta 26.3 peuvent gérer ces mises à jour dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Améliorations de sécurité en arrière-plan (ou l’équivalent sur macOS). Si l’option « Installer automatiquement » est activée, les correctifs s’appliquent discrètement en arrière-plan. Ceux qui la désactivent ou choisissent de ne pas installer recevront les correctifs intégrés à la prochaine mise à jour logicielle standard.

Contexte et améliorations par rapport au passé

Cette fonctionnalité remplace les anciennes réponses de sécurité rapides, introduites dans iOS 16 mais rarement utilisées après les premières versions. Un problème notable en 2023 avait causé un dysfonctionnement du chargement de certains sites web en raison d’un bogue dans un patch, ce qui a conduit Apple à abandonner ce système. Le nouveau mécanisme vise à être plus fluide, avec une installation automatique et la possibilité de supprimer à distance les correctifs problématiques si nécessaire.



Apple précise que, dans de rares cas, des problèmes de compatibilité peuvent survenir. Le cas échéant, la mise à jour peut être temporairement retirée et améliorée dans une version ultérieure.



La mise à jour de test actuelle (étiquetée iOS 26.3 (a) ou similaire) est destinée uniquement à l’évaluation et ne contient aucun correctif de sécurité réel - elle vise à vérifier le mécanisme de distribution avant une utilisation en conditions réelles.