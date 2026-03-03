Apple va animer 3 sessions gaming à la GDC 26

Apple promeut activement le gaming sur Mac en participant officiellement à la Game Developers Conference (GDC), également appelée GDC Festival of Gaming, qui se tient à San Francisco du 9 au 13 mars 2026. Plus précisément, Apple a programmé trois présentations dédiées le 11 mars, destinées aux développeurs de jeux pour mettre en avant les capacités du matériel, des logiciels et de l’écosystème App Store d’Apple pour créer et distribuer des jeux.

Apple veut se faire une place dans le gaming

Voici les trois sessions prévues par Apple :

Built for Games : Explorez le matériel et les logiciels Apple pour les développeurs de jeux.

Cette session présente aux développeurs l’ensemble des outils et technologies Apple optimisés pour le gaming. Elle couvre les fonctionnalités matérielles (comme les puces puissantes Apple silicon avec un GPU performant) et les frameworks logiciels (notamment Metal pour le rendu graphique), en montrant comment ils permettent un développement de jeux haute performance sur Mac, iPhone et iPad. Bringing Cyberpunk 2077 to Mac (Portage de Cyberpunk 2077 sur Mac) :

Cette présentation se concentre sur une étude de cas concrète : le portage du titre AAA exigeant Cyberpunk 2077 sur macOS. Elle aborde probablement les défis techniques, les optimisations via l’API Metal d’Apple, les performances sur les puces Apple silicon, et les leçons apprises pour aider d’autres développeurs à porter des jeux complexes et haut de gamme sur la plateforme Mac. Maximize your game’s potential on the App Store (Maximisez le potentiel de votre jeu sur l’App Store) :

Cette session donne des conseils sur la manière dont les développeurs peuvent tirer le meilleur parti de l’App Store pour toucher les joueurs, accroître leur visibilité et augmenter les téléchargements/revenus. Les sujets incluent les fonctionnalités de l’App Store, la curation éditoriale, les événements in-app, l’intégration de Game Center et les stratégies pour se démarquer dans un marché concurrentiel.

Les participants à la GDC 2026 peuvent consulter les détails complets et le planning de ces sessions animées par Apple directement sur le site officiel de la GDC.



Les intervenants d’Apple incluent :

Allan Schaffer (Senior Manager, Technology Evangelism)

Alexey Vinogradov (Engineering Manager, Game Technologies)

Rich Forster (Engineer, Metal Frameworks)

Charlyn Keating (Technology Evangelist, Games and Graphics)

Abhishek Radhakrishnan (Business Development, Apple Games)

Kelli King (Games Curation Lead, App Store Editorial)

Cette initiative s’inscrit dans les efforts plus larges d’Apple pour renforcer le Mac comme plateforme de jeu. Avec les récentes sorties d’iOS 26 et de macOS Tahoe, Apple a lancé une application Jeux (Apple Games). Ce hub unifié regroupe les jeux sur iPhone, iPad et Mac, améliorant la découverte, le jeu multi-appareils, la gestion de bibliothèque et les fonctionnalités sociales (comme les défis Game Center et les notifications). Elle prend également en charge Apple Arcade et intègre sur Mac des jeux provenant de diverses sources.



De plus, le Mac accueille désormais davantage de titres AAA sérieux, y compris des sorties majeures dès le jour de lancement comme Crimson Desert qui arrive bientôt, signe d’un intérêt croissant des développeurs et d’un meilleur soutien pour les jeux haut de gamme sur la plateforme.