GameSir annonce GameHub sur Mac pour faire tourner vos jeux Windows et Steam

Le paysage vidéoludique sur Mac continue sa (lente) mutation. Alors qu'Apple peine à séduire les joueurs, c'est aujourd'hui l'accessoiriste GameSir qui s'invite dans la danse. Connue pour ses excellentes manettes, la marque vient de confirmer l'arrivée prochaine de son logiciel phare, GameHub, sur macOS. L'objectif est ambitieux : permettre aux utilisateurs de Mac de lancer leurs jeux Windows et Steam sans passer par une partition Bootcamp ou un PC dédié.

De l'émulation PC simplifiée sur macOS

Si vous suivez l'actualité Android, ce nom vous dit probablement quelque chose. GameHub s'est taillé une solide réputation sur l'OS de Google en permettant de faire tourner des titres PC exigeants (comme Red Dead Redemption II) directement sur smartphone via l'émulation. GameSir souhaite désormais transposer cette expertise sur nos ordinateurs Apple.

Selon les premiers visuels partagés par le fabricant, l'application promet une compatibilité avec l'ensemble de la gamme, du MacBook Air au Mac Studio. L'interface semble particulièrement soignée, offrant aux joueurs la main sur des réglages pointus :

Upscaling d'image par intelligence artificielle (Super Resolution).

Gestion fine de la VSync.

Optimisation des performances graphiques.

C'est une avancée notable par rapport à l'application iOS actuelle de GameSir, qui reste malheureusement cantonnée au simple calibrage des manettes et ne propose aucune fonction d'émulation.

Un pari risqué face à CrossOver ?

L'arrivée de GameHub sur Mac soulève toutefois plusieurs questions techniques et stratégiques. Contrairement à l'écosystème Android où l'application a pu innover, le Mac dispose déjà de solutions matures. On pense immédiatement à CrossOver, la référence payante (environ 74 €) qui tire parti de D3DMetal pour des performances impressionnantes, ou encore au Game Porting Toolkit fourni gratuitement par Apple aux développeurs.

Il est fort probable que GameHub s'appuie en réalité sur les mêmes bases technologiques qu'Apple pour fonctionner. Son véritable atout pourrait donc être son modèle économique. Là où la concurrence est souvent payante ou complexe à configurer, GameSir pourrait proposer son logiciel gratuitement dans le but de vendre ses nouvelles manettes.

Attention cependant, l'éditeur a parfois été pointé du doigt par la communauté pour sa gestion des données personnelles et l'utilisation de code open source sur sa version mobile. Il faudra donc surveiller de près la stabilité et la transparence de cette version Mac lors de sa sortie, annoncée pour "bientôt".