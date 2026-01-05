Hytale arrive sur Mac à puce M dès le lancement en accès anticipé

Hytale confirme son arrivée sur macOS dès le lancement en accès anticipé prévu le 13 janvier 2026. Cette annonce représente une excellente nouvelle pour les utilisateurs d'appareils Apple qui patientaient depuis des années ce titre très attendu. Après avoir été récupéré par l'équipe fondatrice Hypixel auprès de Riot Games en 2025, le jeu prend clairement un tournant multiplateforme avec un support simultané pour Windows, Linux et macOS.

Un pari ambitieux pour Apple Silicon

Le support natif des puces Apple Silicon marque une orientation stratégique claire des développeurs. Contrairement à de nombreux jeux qui arrivent sur Mac avec plusieurs mois de retard, Hytale misera sur l'architecture ARM dès le premier jour. Les possesseurs de Mac équipés de puces M1 ou M2 pourront ainsi découvrir l'univers d'Orbis dans les mêmes conditions que les joueurs PC.

Le développeur DevSlashNull a précisé que cette compatibilité nécessite obligatoirement macOS Tahoe, la version 26 du système d'exploitation. Les machines équipées de processeurs Intel ne seront malheureusement pas prises en charge.

Configuration matérielle détaillée

Pour profiter de Hytale sur Mac, deux profils de configuration ont été communiqués par l'équipe de développement.

Configuration minimale (1080p @ 30 FPS avec distance de vue de 192 chunks) :

Puce Apple M1 (toutes variantes : standard, Pro, Max ou Ultra)

macOS Tahoe obligatoire

8 Go de RAM minimum

10 Go d'espace libre sur un SSD

Configuration recommandée (1080p @ 60 FPS avec distance de vue de 384 chunks) :

Puce Apple M2 (toutes variantes)

macOS Tahoe obligatoire

16 Go de RAM

20 Go d'espace libre sur un SSD

Ces exigences traduisent l'ambition graphique du projet, qui propose des mondes en voxels particulièrement détaillés avec un système d'éclairage avancé. La distance de vue représente un paramètre crucial dans ce type de jeu exploratoire, et la doubler entre les deux configurations transforme véritablement l'expérience visuelle. Les possesseurs de Mac Studio ou MacBook Pro haut de gamme équipés de puces M2 Pro, M2 Max et générations supérieures pourront probablement pousser ces réglages encore plus loin.

Cette sortie simultanée s'inscrit dans une dynamique positive pour le jeu vidéo sur écosystème Apple. Depuis l'introduction des puces Silicon en 2020, les performances graphiques des Mac ont considérablement progressé. Pour un jeu qui a connu un parcours chaotique avec plusieurs années de développement, arriver avec un support multiplateforme complet dès l'accès anticipé constitue un signal encourageant. Notez que le jeu sera disponible uniquement sur son propre launcher, fermant la porte à une compatibilité iPad pour le moment.