L'émulateur de Xbox 360, Xenia, arrive timidement sur Mac

Et un coup de vieux de plus ! Alors que les SNES, N64, Dreamcast, PS1 et autre PS2 appartiennent au passé et se retrouvent émuler sur la plupart des appareils Apple, la Xbox 360 était jusqu'à présent épargnée. Mais les vingt ans soufflés l'an dernier auront eu raison de ce qui restera probablement comme la meilleure console de Microsoft. En effet, un nouveau projet ambitieux vise à porter cette console emblématique sur les ordinateurs Apple via un émulateur baptisé Xenia Mac.

Xenia passe au Mac

Une équipe restreinte de passionnés a entrepris d'adapter Xenia, l'émulateur de référence pour les jeux Xbox 360 sur Windows, vers le système macOS. Le défi est de taille : la version originale s'appuie sur des interfaces graphiques comme Direct3D 12 ou Vulkan, incompatibles avec l'écosystème Apple. Pour contourner cela, les développeurs se sont penchés sur l'API Metal, la technologie graphique propriétaire d'Apple, afin de rendre l'ensemble à la fois fonctionnel et performant.



Bien qu'au stade pré-alpha, le premier build testable permet déjà de démontrer certaines capacités. Disponible sur GitHub (via https://github.com/wmarti/xenia-mac/releases), celle qui est annoncée comme "truffée de bugs" est loin d'être facile d'accès. Encore non notariée par Apple, elle nécessite quelques manipulations, dont une autorisation à activer dans les Paramètres Système lors de l'exécution initiale. Ensuite, la plupart des jeux Xbox 360 ne se lancent pas, mais c'est normal. Il manque des pans entiers de l'émulateur connu sur Windows.

Parmi les titres évalués jusqu'à présent, voici un aperçu des résultats observés :

Nier (ID: 535107E8) : Se lance en jeu avec des anomalies graphiques mineures. Le son paraît étouffé, mais l'expérience semble jouable dans l'ensemble.

: Se lance en jeu avec des anomalies graphiques mineures. Le son paraît étouffé, mais l'expérience semble jouable dans l'ensemble. Silent Hill Downpour (ID: 4B4E0823) : Démarre en partie, mais avec des glitches graphiques allant de légers à sévères, tant dans les séquences cinématiques que pendant le gameplay.

: Démarre en partie, mais avec des glitches graphiques allant de légers à sévères, tant dans les séquences cinématiques que pendant le gameplay. Battlefield Bad Company 2 (ID: 454108A8) : Charge la première mission, mais bloque après l'intro ; problèmes audio notables, bien que les visuels soient impressionnants.

: Charge la première mission, mais bloque après l'intro ; problèmes audio notables, bien que les visuels soient impressionnants. SSX (ID: 4541096D) : Se lance avec des défauts graphiques évidents.

: Se lance avec des défauts graphiques évidents. Red Dead Redemption (ID: 5454082B) : Problèmes sonores dès le début ; passe en mode jeu mais souffre de graves anomalies visuelles.

NBA 2K18 (ID: 545408C0) : Pas de son ; bugs graphiques et écran noir en entrant dans la partie.

: Pas de son ; bugs graphiques et écran noir en entrant dans la partie. Dishonored (ID: 425307E3) : Graves soucis audio ; gèle au menu principal après sélection de "start".

: Graves soucis audio ; gèle au menu principal après sélection de "start". Metro Last Light (ID: 4B4D07F5) : Problèmes avec le backend Metal menant à un gel ou écran noir au menu titre.

: Problèmes avec le backend Metal menant à un gel ou écran noir au menu titre. GTA IV (ID: 545407F2) : Charge le menu de chargement, mais boucle indéfiniment (régression par rapport à une version antérieure qui atteignait le gameplay).

: Charge le menu de chargement, mais boucle indéfiniment (régression par rapport à une version antérieure qui atteignait le gameplay). NHL Legacy Edition (ID: 454109EC) : Bloque avec des erreurs mprotect.

: Bloque avec des erreurs mprotect. Soul Calibur 5 (ID: 4E4D083D) : Échecs de résolution dans le backend Metal.

: Échecs de résolution dans le backend Metal. Gears of War (ID: 4D5307D5) : Atteint le menu, mais plante lors de la sélection de profil.

: Atteint le menu, mais plante lors de la sélection de profil. Fallout 3 (ID: 425307D5) : Ne démarre pas ; boucle infinie dans KeReleaseSemaphore.

: Ne démarre pas ; boucle infinie dans KeReleaseSemaphore. Halo 3 (ID: 4D5307E6), Halo Reach (ID: 4D53085B), Halo 3: ODST (ID: 4D530877), Halo 4 (ID: 4D530919), Halo Wars (ID: 4D530808) : Aucun ne se lance ; blocages systématiques.

: Aucun ne se lance ; blocages systématiques. Modern Warfare 2 (ID: 41560817) : Bloque au démarrage après un message de redémarrage du titre.

: Bloque au démarrage après un message de redémarrage du titre. Lego Batman (ID: 575207D7) : Atteint le menu, puis gèle.

La majorité des jeux n'ont pas encore été testés, et les développeurs soulignent sur Reddit que des plantages imprévus sont à anticiper. Mais rien d'anormal à ce stade.



Vous l'aurez compris, Xenia Mac n'est pas prêt pour une utilisation quotidienne et reste un outil pour les curieux ou les contributeurs. Néanmoins, son évolution est à surveiller, car il pourrait un jour offrir une voie native pour revivre ces classiques sur Mac, en dehors du Xbox Game Pass.



Rappelons que sur Mac, il existe de nombreux émulateurs de qualité, dont Ryujinx pour la Switch, PCSX2 pour la PS2 ou encore Dolphin pour la Wii et la GameCube.