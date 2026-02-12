CrossOver 26 : Expedition 33, Helldivers 2 et Starfield débarquent enfin sur Mac

Le jeu sur Mac continue de gagner du terrain, non pas seulement via les portages officiels comme avec Cyberpunk 2077, mais aussi grâce à la persévérance des développeurs tiers. CodeWeavers vient de déployer CrossOver 26, sa nouvelle mouture annuelle qui permet d'exécuter des logiciels et jeux Windows sur macOS sans avoir à installer le système de Microsoft. Une mise à jour qui s'annonce cruciale, notamment pour les amateurs de gros blockbusters récents.

Une compatibilité élargie pour les hits de l'année

Le cœur de cette version 26 repose sur l'intégration de Wine 11 et de D3DMetal 3.0. Si la technique vous importe peu, retenez simplement que cela ouvre la porte à une foule de nouveaux titres auparavant injouables ou instables.

La star de cette mise à jour est sans doute la prise en charge de Helldivers 2 et du très attendu Clair Obscur: Expedition 33. Mais la liste est conséquente cette année. Voici les principaux jeux Windows désormais compatibles avec votre Mac grâce à cette version :

Action & Aventure : God of War Ragnarök, Starfield, Hell is Us, Silent Hill f

God of War Ragnarök, Starfield, Hell is Us, Silent Hill f RPG : Final Fantasy VII Rebirth, Kingdom Come: Deliverance II, The Outer Worlds 2, Borderlands 4

Final Fantasy VII Rebirth, Kingdom Come: Deliverance II, The Outer Worlds 2, Borderlands 4 Stratégie & Gestion : Age of Empires IV: Anniversary Edition, Planet Coaster 2, Company of Heroes 3

Age of Empires IV: Anniversary Edition, Planet Coaster 2, Company of Heroes 3 Autres pépites : Warhammer 40,000: Darktide, Mafia: The Old Country, PowerWash Simulator 2

L'équipe de développement a également soigné l'expérience utilisateur. L'interface a été optimisée pour s'intégrer parfaitement à macOS Tahoe et au design Liquid Glass, et un correctif attendu de longue date est enfin là : le client Steam ne se relancera plus tout seul après avoir été fermé. C’est un détail, mais c'était une source de frustration quotidienne pour beaucoup.

La fin du 32 bits et offre de lancement

Au-delà des jeux, CodeWeavers prépare le terrain pour l'avenir, ce qui implique quelques sacrifices. CrossOver 26 désactive par défaut la création de "bouteilles" 32 bits. L'éditeur prévient d'ores et déjà que le support de cette architecture sera définitivement supprimé dans la version 27 l'année prochaine. Si vos usages dépendent de très vieilles applications Windows, c'est un point à surveiller.

Pour fêter ce lancement, le logiciel est proposé avec une réduction de 26 % jusqu'au 17 février 2026 en utilisant le code CXRX26 sur le site officiel. Cela ramène le prix de la licence annuelle (avec support) aux alentours de 55 €. Une solution qui reste l'une des plus fiables du marché, surtout face au manque d'alternatives gratuites aussi suivies.

Pour en profiter, assurez-vous de disposer d'au moins macOS Catalina (10.15), bien que macOS Tahoe soit recommandé pour tirer parti des dernières optimisations graphiques.