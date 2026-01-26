Un Mac M4 Max fait brillamment tourner PRAGMATA sans support natif de macOS

Le futur jeu d’action sci-fi PRAGMATA de Capcom fait parler de lui bien au-delà du PC : il attire aussi l’attention dans l’écosystème Apple. Alors qu’aucun portage macOS officiel n’a encore été annoncé, un test récent démontre que la puce M4 Max parvient à faire tourner la démo du jeu avec une qualité visuelle impressionnante et un framerate très élevé .Ce résultat relance le débat sur le véritable potentiel gaming des puces Apple Silicon et sur les raisons pour lesquelles il reste encore si peu exploité.

Un jeu AAA non prévu sur Mac

PRAGMATA repose sur le RE Engine maison de Capcom, réputé pour son excellente scalabilité et son efficacité (comme dans plusieurs opus de Resident Evil). La démo PC est techniquement très aboutie, avec des performances stables et des graphismes soignés.



Un utilisateur de Reddit a testé cette version Windows sur un Mac Studio M4 Max (16 cœurs CPU + 40 cœurs GPU) en passant par CrossOver 26 bêta 1 (sur CodeWeavers) comme couche de compatibilité. Cette solution implique forcément une perte de performance liée à la traduction des instructions. Et pourtant : dans la première partie de la démo, le système atteint près de 100 images par seconde (environ 97-98 FPS) en 1080p, avec tous les réglages graphiques au maximum, sans upscaling ni génération d’images activés.



Pour une exécution non native, c’est un résultat remarquable qui met en lumière à la fois la puissance brute du M4 Max et l’efficacité architecturale d’Apple, même avec une couche d’émulation par-dessus.

Comparaison avec un PC gaming

Sur un ordinateur portable équipé d’une RTX 4090 mobile (au moins 2 000 euros la machine), les mêmes réglages (toujours sans upscaling) donnent logiquement un framerate supérieur. L’écart se creuse encore davantage quand on active DLSS, la génération d’images et des résolutions plus élevées - des technologies absentes ou non exploitées dans ce test Mac. Cela rend le score du M4 Max d’autant plus impressionnant en comparaison relative.

Un portage macOS est-il réaliste ?

Techniquement, rien ne semble s’opposer à un portage natif de PRAGMATA sur macOS : le RE Engine est flexible et le matériel Apple est clairement capable de suivre. Capcom a déjà sorti plusieurs Resident Evil sur macOS et iOS par le passé (RE7, RE2 Remake, etc.), mais les ventes semblent avoir été très décevantes. Le coût du développement et du portage n’aurait donc pas été rentabilisé jusqu’ici.



En attendant une annonce officielle, les possesseurs de Mac Apple Silicon devront probablement continuer à passer par des solutions comme CrossOver pour jouer à ce type de titres exigeants.



Toujours est-il qu'atteindre ~100 FPS en ultra sur la démo de PRAGMATA avec un M4 Max, sans support natif, sans upscaling ni frame generation, est une démonstration très forte du potentiel gaming des puces Apple actuelles. Le matériel est prêt depuis longtemps et peut rivaliser avec du hardware PC haut de gamme dans de nombreux cas… à condition que les développeurs veuillent bien s’y investir sérieusement. Pour l’instant, le frein semble davantage économique que technique. Dommage, d'autant que les Mac M5 Pro et M5 Max arrivent avec des gains en performances graphiques substantiels.