Apple va lancer le MacBook Pro M5 Pro/Max puis M6 cette année

Selon Mark Gurman (Bloomberg), Apple prévoit de lancer deux générations de MacBook Pro au cours de l’année 2026. On parle ainsi des variantes M5 Pro et M5 Max, mais aussi des nouvelles générations M6 dont on attend beaucoup, notamment pour ce qui du design et des capacités de l’ordinateur portable emblématique.

N'achetez pas le MacBook Pro M5

La première mise à jour devrait arriver prochainement (première moitié de 2026) avec des MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max. Il s’agira d’une simple mise à jour de processeur, sans changement majeur de design. Mais le gain en performances risque d'être assez spectaculaire, notamment la partie jeux avec un bond graphique de près de 50 %.



Ensuite, vers la fin 2026, Apple préparerait une refonte complète du MacBook Pro M6 avec plusieurs nouveautés majeures attendues :

Écran OLED avec fonction tactile

Dynamic Island

Puces M6 Pro et M6 Max

Design plus fin

Connectivité cellulaire intégrée (5G)

C’est la deuxième fois qu’Apple mettrait à jour les MacBook Pro deux fois la même année, après le précédent de 2023 (M2 Pro/Max en janvier, puis M3 Pro/Max en octobre).

Les autres produits Mac à venir

Par ailleurs, d’autres lancements sont prévus dès la première moitié de 2026 :

MacBook Air avec puce M5

Mac Studio avec les versions haut de gamme M5 Max et M5 Ultra

Un nouvel écran Studio Display (possiblement déjà aperçu dans une base de données réglementaire chinoise) qui pourrait inclure : rétroéclairage mini-LED, ProMotion jusqu’à 120 Hz, HDR et puce A19 ou A19 Pro

Apple préparerait également pour 2026 :

Un MacBook à bas prix propulsé par une variante de la puce A18 Pro (celle des iPhone 16 Pro)

Une mise à jour du Mac mini M5

Certains spéculent qu’Apple pourrait profiter du lancement de sa suite Creator Studio (prévu du 27 au 28 janvier) pour dévoiler les premiers MacBook Pro M5 Pro / M5 Max cette semaine, même si rien n’est officiellement confirmé pour le moment.