Apple va assembler des Mac mini aux États-Unis dès cette année

Apple a annoncé aujourd’hui son projet de commencer à assembler certains ordinateurs Mac mini aux États-Unis d’ici la fin de l’année, avec une production qui aura lieu dans une usine Foxconn située au nord de Houston, au Texas. De quoi faire plaisir à Donald Trump, mais aussi aux locaux qui pourront ainsi trouver une nouvelle source d’emploi dans le secteur.

Un engagement sur le long terme

Cette annonce a été faite par Sabih Khan, directeur des opérations d’Apple, dans un entretien accordé au Wall Street Journal. Selon lui, l’assemblage de certains Mac mini aux États-Unis s’inscrit dans l’engagement déjà pris par l’entreprise - annoncé en 2025 - d’investir 600 milliards de dollars aux États-Unis d’ici août 2029. Cela fait partie du programme de fabrication américaine d’Apple, qui vise à développer la chaîne d’approvisionnement et la production sur le sol national.



Les unités assemblées à Houston seront principalement destinées au marché américain pour répondre à la demande locale, tandis que la production principale se poursuivra en Asie (y compris dans des usines en Chine et au Vietnam) pour les commandes internationales.



Le Mac mini reste un produit relativement niche dans la gamme Apple. D’après les estimations, il ne représentait qu’environ 5 % des ventes mondiales de Mac l’année dernière. Le modèle actuel, entièrement repensé en 2024 pour la première fois depuis 2010 avec un design plus fin, intègre les puces M4 et M4 Pro. En France, il est commercialisé à partir de 699 euros, l’acheteur devant fournir son propre écran, clavier et dispositif de pointage (souris ou trackpad).

Ce n’est pas la première fois qu’Apple assemble des Mac aux États-Unis : depuis 2019, l’entreprise s’occupe de son ordinateur haut de gamme Mac Pro au Texas (produit en Thaïlande). Ce projet avait débuté durant le premier mandat de Donald Trump, et cette nouvelle initiative pour le Mac mini intervient pendant son second mandat.



Le rapport du Wall Street Journal a également mis en lumière les efforts plus larges d’Apple pour augmenter sa production de puces aux États-Unis. David Tom, responsable mondial des achats chez Apple, a déclaré que l’entreprise prévoit d’acheter plus de 100 millions de puces fabriquées dans l’usine TSMC en Arizona rien que cette année, ce qui représente une part importante de la production de cette usine - même si cela ne couvre encore qu’une fraction des besoins totaux en puces d’Apple.



Bien que ces étapes représentent des avancées concrètes dans la relocalisation de certaines opérations, la fabrication principale de la plupart des produits Apple continue de dépendre largement de ses partenaires asiatiques. Mais la firme s’écarte peu à peu d’une dépendance complète envers la Chine.