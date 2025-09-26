Enfin une promotion sur le Mac mini M4 d'Apple

Il aura fallu du temps pour voir l'excellent Mac mini M4 au rayon des promotions chez certains revendeurs. Disponible dès depuis fin 2024, le modèle de base avec puce M4, 16 Go de RAM et 256 Go de SSD est habituellement proposé à 699 € chez Apple, mais des enseignes comme Amazon offrent des remises intéressantes selon les configurations.



La version M4 Pro, à partir de 1 699 €, est également concernée par des offres ponctuelles. Ces promotions rendent ce Mac mini encore plus attractif pour les utilisateurs cherchant un mini-PC puissant à un prix compétitif. Cette version est même une véritable console de salon.

Résumé du Mac mini 2024

Apple a dévoilé le Mac mini M4 en octobre 2024, avec un boîtier redessiné dans un format ultra-compact (12,7 x 12,7 x 5 cm, 670 g) propulsé par les puces M4 et M4 Pro. Le M4 offre des performances CPU 1,8x et GPU 2,2x supérieures au M1, tandis que le M4 Pro, avec jusqu’à 14 cœurs CPU et 20 cœurs GPU, excelle pour les tâches intensives. Les deux introduisent le ray tracing matériel. Avec jusqu’à 64 Go de RAM et Thunderbolt 5 (M4 Pro), il gère des transferts ultra-rapides.



Apple Intelligence, intégré via macOS Sequoia 15.1 puis macOS Tahoe 26, propose des outils d’IA (écriture, Siri amélioré) avec une confidentialité garantie par un traitement local et cloud sécurisé.



Côté connectivité, il offre Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, ports USB-C avant, trois ports Thunderbolt (4 ou 5), Gigabit Ethernet (configurable à 10 Gb) et HDMI, supportant jusqu’à trois écrans 6K (M4 Pro). Comparé au M2 Pro, le M4 Pro excelle en audio, rendu 3D et IA.

Notre avis

Ce Mac mini redéfinit clairement l’entrée de gamme Apple avec une compacité et une puissance inégalées, mais les tarifs des options peuvent être un frein. Son positionnement semble parfait pour les entreprises ou les utilisateurs cherchant un ordinateur de bureau abordable capable de tout faire.

Acheter le Mac mini M4 moins cher

Disponible dès le 8 novembre à partir de 699 € (M4) et 1 699 € (M4 Pro avec 24 Go de RAM et 512 Go de SSD), ce Mac mini allie compacité, puissance et prix attractif, rivalisant avec le Mac Studio M2 Max et surtout la plupart des PC du marché.



Le Mac mini M4 à 653 € sur Amazon, le Mac mini M4 Pro à 1 649 € sur Amazon.



Les stocks étant limités, il est conseillé de vérifier rapidement les disponibilités.

