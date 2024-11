Une première promotion pour les AirPods 4 d'Apple !

Vous l'attendiez de pied ferme ? Et bien voici la première promotion pour les AirPods 4, les derniers écouteurs sans fil d'Apple. Si vous souhaitez les offrir ou vous faire plaisir, voici une réduction qui est toujours bonne à prendre.



Disponibles en deux variantes, une première pour la gamme, les AirPods 4 sont proposés à 149 € et à 199 €. La différence réside dans la réduction de bruit : passive ou active.

Les atouts des AirPods 4

Design

Les AirPods 4 se distinguent par un design revisité, avec des écouteurs plus fins pour un ajustement amélioré. Apple a utilisé des données sur des milliers de formes d'oreilles pour concevoir un produit qui convient à une plus large gamme d'utilisateurs. Bien que leur design reste ouvert, ce qui les rend moins sécurisés que les modèles avec embouts, les AirPods 4 offrent un confort et une stabilité accrue, comme le confirme les tests. Les personnes allergiques aux intra-auriculaires sont évidemment la cible privilégiée d'Apple ici.

Qualité Sonore

La qualité audio des AirPods 4 a été significativement améliorée avec l'introduction d'un haut-parleur de 11 mm à faible distorsion et d'un amplificateur à plage dynamique étendue. Le repositionnement des haut-parleurs permet une directionnalité plus précise du son vers l'oreille, réduisant les réflexions internes et augmentant la clarté. Le son est ainsi plus net avec des basses plus prononcées et des aigus plus clairs par rapport aux AirPods 3. La puce H2 des AirPods Pro 2 n'y est pas étrangère. Le son est d'ailleurs pratiquement aussi bon.

Annulation Active du Bruit (ANC)

Pour la première fois, les AirPods standards incluent une option avec annulation active du bruit. Bien que cette fonctionnalité soit moins efficace que celle des AirPods Pro 2, pour un design ouvert, l'ANC est impressionnante, surtout pour les bruits de basse fréquence. C'est le point fort de la version la plus chère.

Autonomie

L'autonomie de la batterie est peut-être le point faible. Avec une charge, ils offrent cinq heures d'utilisation sans ANC, et quatre heures avec. Cela pourrait être un frein pour certains utilisateurs, les concurrents faisant mieux, même les anciens AirPods 3. Ceux qui recherchent plus d'autonomie pourraient se tourner vers les Beats Fit Pro par exemple.

Acheter les AirPods 4

Malgré ce petit bémol, les AirPods 4 représentent une avancée notable dans la gamme d'Apple avec une qualité sonore enrichie, une annulation du bruit efficace pour un design ouvert et un design confortable.



Avec la promotion actuelle, vous pouvez avoir :

Qui passe commande ?

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.