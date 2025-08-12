AirPods : iOS 26 laisse entrevoir l’arrivée de la traduction en temps réel

Apple teste dans iOS 26 une nouvelle fonction qui pourrait transformer les AirPods en traducteurs instantanés, rendant la communication multilingue plus simple que jamais. Un fonctionnalité attendue par beaucoup d'utilisateurs.

AirPods : une nouveauté qui rendrait les AirPods encore plus indispensables au quotidien

Apple pourrait bientôt doter ses AirPods d’une fonctionnalité de traduction vocale en direct. Des références découvertes dans la bêta 6 d’iOS 26 évoquent un geste spécifique — une pression simultanée sur les deux tiges — qui permettrait de déclencher cette option.

Dans le code, un fichier baptisé “Translate” affiche le mot Hello traduit dans plusieurs langues, renforçant l’hypothèse d’un traducteur intégré directement aux écouteurs. Cette fonction serait ainsi utilisable lors de conversations en personne, et non plus seulement via les applications de l’iPhone. La découverte de ce code suggère que la firme pourrait élargir la portée de cette technologie et en faire un outil mobile encore plus polyvalent.

Avec iOS 26, Apple va également permettre la traduction en temps réel lors des appels FaceTime. Cette nouveauté affichera à l’écran, en direct, la transcription et la traduction de ce que dit votre interlocuteur, rendant les conversations multilingues beaucoup plus simples et naturelles, même à distance. Associée aux AirPods, cette fonctionnalité pourrait offrir une expérience encore plus immersive et pratique.

Les modèles susceptibles d’en profiter seraient probablement les AirPods Pro (2ᵉ génération) et les AirPods 4, en raison de leurs capacités matérielles plus avancées. Il est possible que cette fonction nécessite également les derniers iPhone pour fonctionner de manière optimale.

Si ces indices se confirment, les AirPods pourraient bientôt se transformer en véritables traducteurs instantanés, accessibles d’un simple double-clic, rendant la communication multilingue plus fluide que jamais.



Depuis leur lancement en 2016, les AirPods ont connu de nombreuses évolutions, passant de simples écouteurs sans fil à des accessoires riches en fonctionnalités comme la réduction active du bruit, le mode transparence adaptatif et l’audio spatial. L’ajout d’une traduction en direct viendrait renforcer leur rôle d’outil technologique polyvalent, mêlant confort d’écoute et assistance intelligente au quotidien.



