La traduction temps réel des AirPods Pro 3 serait reportée

Apple devrait dévoiler les AirPods Pro 3 aux côtés de l’iPhone 17 et de l’Apple Watch Series 11 la semaine prochaine, mais une fonctionnalité attendue pourrait ne pas être prête pour le lancement. Il s'agit d'une nouveauté qui est pourtant fort pratique, notamment en voyage.

La traduction en temps réel pour plus tard

Selon une source anonyme citée par 9to5Mac, les AirPods Pro 3 incluront deux capteurs de santé : la mesure de la fréquence cardiaque, déjà présente sur les écouteurs sportifs Powerbeats Pro 2, et la détection de la température, une nouveauté évoquée à plusieurs reprises par les rumeurs depuis trois ans. Ces ajouts s’inscrivent dans la volonté d’Apple de transformer les AirPods Pro en un dispositif axé sur la santé, après l’introduction l’automne dernier d’un test auditif audio et de capacités d’aide auditive de grade clinique.

Cependant, la fonctionnalité de traduction en temps réel, évoquée par les rumeurs, pourrait ne pas être disponible au lancement. Mark Gurman de Bloomberg avait rapporté des indices de son développement sur iOS 26, mais la source anonyme du jour affirme qu’elle n’est pas prête et pourrait être ajoutée via une mise à jour logicielle ultérieure. Bien que non vérifiée, cette information sera confirmée dans tout pile une semaine, le 9 septembre.



Pour mémoire, iOS 26 prend déjà en charge la traduction en temps réel sur FaceTime, mais son intégration aux AirPods n’a pas encore été annoncée, peut-être en raison de soucis techniques. Apple pourrait annoncer la fonctionnalité en version bêta ou la reporter complètement. Nous en saurons plus dans quelques jours.



Rendez-vous le 9 septembre à 19h pour suivre le keynote Apple en français, avec quatre nouveaux iPhone 17, trois nouvelles Apple Watch (11, Ultra 3 et SE 3) et les AirPods Pro 3.