Apple travaille sur une IA pour lire l'activité cérébrale via les AirPods

Apple multiplie les recherches dans le domaine de la santé connectée, et les derniers travaux de ses équipes de neurosciences pourraient bien transformer nos écouteurs en véritables outils d'analyse cérébrale. Une étude récente dévoile PARS, une méthode d'apprentissage qui permet à l'intelligence artificielle de décoder l'activité du cerveau sans intervention humaine préalable.

Une IA qui apprend seule à lire le cerveau

La grande nouveauté de PARS (PAirwise Relative Shift) réside dans sa capacité à comprendre les signaux EEG sans avoir besoin d'annotations. Habituellement, les chercheurs doivent laborieusement étiqueter les données : identifier les phases de sommeil profond, les périodes REM, les débuts de crises d'épilepsie. Un travail chronophage et coûteux qui limite le développement de ces technologies.

Le principe développé par Apple change la donne. Le modèle apprend à prédire la distance temporelle entre différents segments d'activité cérébrale, ce qui lui permet de saisir naturellement l'organisation globale des signaux neuronaux. Cette approche capture mieux les dépendances à long terme que les méthodes traditionnelles focalisées sur la reconstruction de fragments manquants. Les résultats parlent d'eux-mêmes : PARS surpasse les approches existantes sur trois des quatre principaux tests utilisés, couvrant le sommeil, la détection d'anomalies, l'épilepsie et l'imagerie motrice.

Des AirPods pour surveiller votre activité neuronale

L'étude utilise notamment EESM17, un ensemble de données issues d'écouteurs équipés de capteurs intra-auriculaires capables d'enregistrer l'activité cérébrale. Cette technologie d'« ear-EEG » existe déjà en laboratoire, et son intégration dans de futurs AirPods semble de plus en plus plausible.

On peut imaginer des écouteurs capables d'analyser la qualité du sommeil avec une précision médicale, de détecter des signes précoces de troubles neurologiques, ou d'adapter leur fonctionnement selon l'état mental de l'utilisateur. Apple n'a évidemment rien annoncé officiellement, mais ces travaux s'inscrivent dans la stratégie santé de la marque, qui a déjà intégré l'ECG et la détection de chutes dans l'Apple Watch. Les AirPods pourraient bien devenir le prochain front de cette offensive technologique.



