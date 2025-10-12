Apple travaille sur une puce H3 pour des AirPods 5 et Pro 3 améliorés

Apple a lancé les AirPods Pro 3 le mois dernier, conservant avec étonnement la puce H2 de 2022. Les améliorations se sont concentrées sur le matériel, comme une réduction active du bruit plus efficace, des batteries plus grandes et des embouts infusés de mousse, plutôt que sur une nouvelle puce. Cependant, Apple travaille déjà sur les futures avancées des AirPods.

Puce H3 en développement

Selon Mark Gurman, dans sa désormais célèbre lettre dominicale « Power On », l’équipe dédiée au coeur des produits matériels d’Apple développe une puce H3 pour les futurs AirPods, visant à réduire la latence et améliorer la qualité audio. Aucun calendrier précis n’a été mentionné. Apple prépare également une version des AirPods Pro 3 avec caméras infra-rouge (IR) pour l’année prochaine, qui pourrait nécessiter la puissance de traitement accrue de la puce H3 pour de nouvelles fonctionnalités liées aux caméras. Il n’est pas clair si ces AirPods Pro avec IR incluront la puce H3 ou resteront sous la marque actuelle. Etrangement, Gurman ne parle pas de « AirPods Pro 4 ».

AirPods 5 en préparation

Apple développe également la prochaine génération de ses AirPods d’entrée de gamme, après le lancement des AirPods 4 et AirPods 4 avec suppression active du bruit (ANC) l’année dernière. Gurman indique que les deux modèles seront mis à jour, mais la fonction de suivi de la fréquence cardiaque des AirPods Pro 3 ne devrait pas être incluse. Apple explore d’autres fonctionnalités de santé, comme un capteur de température, mais il n’est pas dit qu’elles seront introduites avec les AirPods 5.



Aucun calendrier de lancement n’a été fourni, mais Apple veut clairement accélérer sur la partie AirPods. Si vous cherchez une offre sur les modèles actuels, sachez que les AirPods 4 avec ANC sont à 179 € sur Amazon au lieu de 199 €.

