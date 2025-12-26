Apple a envisagé des AirPods roses et jaunes

Depuis leur lancement en 2016, les AirPods n'ont jamais dérogé à la règle du blanc immaculé, une signature visuelle héritée de l'époque des iPod. Pourtant, de récentes images révélées par Kosutami, collectionneur spécialisé dans les prototypes Apple, montrent que Cupertino avait bien envisagé d'autres options chromatiques avant de finaliser son produit.

Des couleurs inspirées de l'iPhone 5c

Les prototypes dévoilés sur X présentent des boîtiers de charge dans des teintes rose et jaune vif, directement inspirées de la palette de l'iPhone 5c. Ce modèle lancé en 2013 marquait déjà une volonté d'Apple de séduire un public plus jeune avec des finitions colorées et assumées. À l'époque de ces essais, le constructeur semblait vouloir reproduire cette stratégie pour ses écouteurs sans fil naissants.

L'approche reste toutefois prudente : seule la coque externe du boîtier adopte ces couleurs saturées, tandis que l'intérieur et les écouteurs eux-mêmes conservent leur blanc traditionnel. Cette demi-mesure suggère qu'Apple hésitait entre innovation esthétique et respect de son identité historique.

Le blanc comme étendard

Au final, la marque à la pomme a tranché en faveur d'une uniformité chromatique totale. Cette décision peut surprendre quand on observe l'évolution du reste de la gamme : iPhone, Apple Watch, et même iPad déclinent désormais une large palette de finitions. Plus intrigant encore, Beats, filiale d'Apple, propose depuis longtemps ses casques et écouteurs dans de multiples coloris sans que cela ne pose question.

Pour l'instant, aucune rumeur crédible n'évoque un changement de cap pour les prochaines générations d'AirPods (sauf à passer par une société comme ColorWare). Les modèles attendus en 2026 miseraient plutôt sur des innovations technologiques comme l'intégration de caméras infrarouges pour enrichir les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Le blanc reste donc, pour le moment, l'unique option disponible pour les utilisateurs en quête d'écouteurs Apple.

Aimeriez-vous qu'Apple propose des AirPods colorés, ou préférez-vous la sobriété actuelle ?