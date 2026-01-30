Apple s'est fait surprendre par le succès fulgurant des AirPods Pro 3

Les AirPods Pro 3, lancés en septembre 2025, ont connu un succès bien plus important que prévu, au point de surprendre Apple. Résultats, malgré des chiffres astronomiques lors des derniers résultats trimestriels, la firme aurait pu faire encore mieux grâce à ses écouteurs.

Une demande très forte entraînant des ruptures de stock

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré à Reuters que les AirPods Pro 3 ont été en rupture de stock pendant le trimestre écoulé (le premier trimestre fiscal 2026 d’Apple, couvrant la période des fêtes jusqu’à fin décembre 2025). Il a précisé :

Nous pensons que nous aurions enregistré une croissance d’une année sur l’autre si nous n’avions pas été limités par les stocks.

Cook fait ici référence au segment « Wearables, Home et Accessoires », qui a enregistré une baisse d’environ 2 % de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente (environ 11,49 milliards de dollars). Malgré cette légère baisse - inférieure aux attentes de certains analystes, Apple a publié des résultats records au global, portés notamment par une demande massive pour l’iPhone 17.



En clair, si Apple avait mieux anticipé cet engouement et constitué des stocks plus importants, ce segment aurait très probablement affiché une croissance au lieu d’une légère baisse.

Les stocks se sont désormais stabilisés

Fin janvier 2026, les AirPods Pro 3 ne présentent plus de délais de livraison prolongés sur la boutique en ligne d’Apple, ni sur sa boutique Amazon, ce qui montre que l’entreprise a réussi à augmenter sa production et à rattraper la demande.

Les principales nouveautés des AirPods Pro 3

Ces écouteurs ont introduit plusieurs améliorations majeures par rapport aux modèles précédents, ce qui explique en grande partie leur popularité :

Réduction active du bruit jusqu’à 2 fois plus efficace que sur les AirPods Pro 2

Qualité sonore nettement améliorée

Autonomie plus longue par charge

Capteur de fréquence cardiaque intégré (suivi pendant les entraînements via l’app Fitness sur iPhone : rythme cardiaque, calories, etc.)

Meilleur maintien et ajustement (nouveau embout XXS ajouté pour convenir à un plus grand nombre d’utilisateurs)

Résistance à l’eau renforcée

Fonctionnalités supplémentaires : outils avancés pour la santé auditive et prise en charge de la traduction en temps réel

Selon nous, outre la qualité sonore en hausse, le suivi cardiaque pour le sport et l’amélioration du confort général sont les principaux arguments en faveur des AirPods Pro 3, même pour ceux qui possèdent le modèle précédent. Pour aller plus loin, lisez notre test des AirPods Pro 3.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.