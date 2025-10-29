Les AirPods Pro 3 souffriraient d'un bug en avion

Les AirPods Pro 3 posent problème en altitude pour certains utilisateurs. Une série de témoignages sur Reddit et de blogueurs tech révèlent un sifflement aigu et douloureux qui apparaît uniquement en vol, transformant ces écouteurs premium en compagnons de voyage inutilisables.

Un bug de réduction de bruit à 10 000 mètres

Le problème se manifeste de manière très spécifique : quelques minutes après le décollage, l'oreillette gauche émet un sifflement strident causé par une boucle de rétroaction de la réduction de bruit active. Le blogueur BasicAppleGuy, qui a documenté cette défaillance lors d'un vol transatlantique, décrit une expérience si désagréable qu'il a dû retirer ses AirPods Pro 3 au profit de simples EarPods filaires. Le phénomène survient lorsque le joint acoustique dans l'oreille se relâche, créant une boucle de feedback avec le système d'ANC.

Au sol, impossible de reproduire ce dysfonctionnement. C'est uniquement en altitude, avec les changements de pression en cabine et le bruit constant des réacteurs, que le problème apparaît. Plusieurs utilisateurs sur Reddit confirment que bâiller ou réajuster les écouteurs résout temporairement le souci, mais seulement pour quelques minutes. Le passage en mode Transparence semble également éliminer le sifflement, confirmant que c'est bien la réduction de bruit qui est en cause.

Pour ma part, lors de deux vols Paris-Montréal aller-retour, je n'ai constaté aucun problème de ce type avec mes AirPods Pro 3, ce qui suggère que tous les utilisateurs ne sont pas concernés par cette défaillance. Des écarts de fabrication entre les AirPods ou des différences de perception du son — chaque oreille étant spécifique — peuvent expliquer le souci.

Les nouveaux embouts en mousse sous le feu des critiques

Les soupçons se tournent vers les embouts redessinés des AirPods Pro 3. Apple a introduit des embouts en silicone recouverts d'une fine couche de mousse, plus denses que ceux des Pro 2. Cette conception, censée améliorer l'isolation phonique et le confort, pourrait avoir des effets secondaires en altitude. La mousse retient davantage la chaleur, réduit la circulation d'air et offre moins de flexibilité que le silicone pur. Combiné aux variations de pression en cabine, cela compromettrait l'étanchéité du joint acoustique.

Certains utilisateurs rapportent qu'un changement de taille d'embout résout le problème, mais BasicAppleGuy souligne avoir testé plusieurs tailles sans succès durable. Apple propose pourtant cinq tailles différentes (XXS à L), mais cela ne semble pas suffire pour tous les profils.

Une défaillance qui embarrasse Apple

Ce bug est particulièrement gênant pour un produit positionné comme haut de gamme et destiné aux voyageurs. Apple teste normalement ses appareils dans des conditions extrêmes avant commercialisation, et les vols long-courriers représentent un scénario d'usage courant pour des écouteurs à réduction de bruit. Pourtant, la firme n'a toujours pas communiqué sur cette défaillance, et les témoignages suggèrent que les remplacements matériels ne changent rien.

Le problème ne semble heureusement pas universel. Certains voyageurs fréquents affirment n'avoir rencontré aucun souci, et quelques utilisateurs notent avoir déjà vécu des sifflements similaires avec les générations précédentes, quoique de manière plus occasionnelle. Cette variabilité complique la tâche d'Apple : s'agit-il d'un défaut de conception ou simplement d'une incompatibilité avec certaines morphologies d'oreilles ?

En attendant une réaction officielle, le conseil reste prudent : acheter les AirPods Pro 3 (parfois en promotion) juste avant un vol pour les tester en conditions réelles, dans la fenêtre de retour. Car si les AirPods Pro 2 étaient des compagnons de voyage fiables, cette nouvelle génération pourrait transformer vos longs trajets en véritable calvaire auditif, à moins que, comme la plupart des utilisateurs, vous n'entendiez pas ces fameux sifflements.

Avez-vous rencontré ce problème avec vos AirPods Pro 3 lors de vos vols ?