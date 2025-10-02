Les AirPods Pro 3 toujours impossibles à réparer selon iFixit

Comme à chaque lancement d'AirPods, iFixit a sorti ses outils pour disséquer les nouveaux écouteurs d'Apple. Les AirPods Pro 3 viennent de passer sur le billard, et le verdict est sans surprise : impossible à réparer. Mais au-delà de ce constat désormais habituel, le teardown révèle quelques modifications intéressantes dans la conception interne de ces écouteurs, notamment au niveau des fameux embouts à mousse intégrée dont Apple a tant vanté les mérites.

Des embouts à mousse sous le microscope

La grande nouveauté mise en avant par Apple cette année concerne les embouts en silicone qui intègrent désormais une couche de mousse. Sur le papier, cette innovation devrait améliorer l'isolation et l'étanchéité dans le conduit auditif. Mais à quoi ressemble vraiment cette mousse ? iFixit a placé une coupe transversale sous microscope et l'image est éloquente : on distingue nettement la structure alvéolaire de la mousse, avec un aspect bulleux caractéristique, emprisonnée entre deux couches de silicone. Cette fine strate de mousse se situe précisément à l'extrémité de l'embout, là où il entre en contact avec l'oreille. Apple mise sur cette conception pour offrir un meilleur confort sur la durée et une réduction de bruit passive plus efficace.

Une batterie unique qui explique tout

En passant le boîtier aux rayons X, iFixit a repéré un changement majeur par rapport aux AirPods Pro 2 : Apple a abandonné le système de double cellule de batterie pour une seule unité de 1,334 Wh. Cette simplification n'est pas anodine puisqu'elle explique directement la baisse d'autonomie totale annoncée par Apple. On passe ainsi de 30 heures à 24 heures d'écoute avec le boîtier. Chaque écouteur embarque quant à lui une cellule de 0,221 Wh. Autre modification notable : le nombre d'aimants en terres rares a été réduit à l'intérieur du boîtier, mais Apple les a repositionnés stratégiquement pour maintenir la compatibilité MagSafe et Qi2 sans compromis.

Un zéro pointé en réparabilité

Pour la neuvième année consécutive, les AirPods récoltent la note de 0 sur 10 chez iFixit en termes de réparabilité. Les batteries restent scellées avec de la colle industrielle, rendant leur remplacement quasi impossible sans équipement spécialisé et sans endommager irrémédiablement le plastique des écouteurs.

La vidéo de démontage montre d'ailleurs qu'iFixit a littéralement dû détruire les AirPods pour accéder aux composants internes. Cette conception pose question sur la durée de vie réelle du produit, sachant que les batteries se dégradent naturellement après deux à trois ans d'utilisation.