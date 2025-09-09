La traduction en temps réel n'est pas exclusive aux AirPods Pro 3

Apple vient de lever le voile sur les AirPods Pro 3, ses derniers écouteurs haut de gamme, qui promettent de transformer les conversations multilingues grâce à une fonctionnalité inédite : la traduction en temps réel. Cette nouveauté, attendue depuis plusieurs années, pourrait bien changer la manière dont nous communiquons à l’international, bien que certaines restrictions matérielles soient présentes.

Comment profiter de la traduction en temps réel avec les AirPods ?

Apple vient de présenter les AirPods Pro 3, ses nouveaux écouteurs haut de gamme, qui intègrent plusieurs nouveautés intéressantes. La plus marquante est sans doute l’arrivée de la traduction en temps réel. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité permet de traduire instantanément dans ses écouteurs la voix d’une personne parlant une autre langue.

Pour répondre, il suffit simplement de parler et de montrer l’application « Traduction » de son iPhone à l’interlocuteur. Celui-ci pourra alors lire la traduction dans sa langue directement sur son écran, rendant les conversations multilingues beaucoup plus fluides et naturelles.

Si les deux personnes possèdent des AirPods compatibles, elles pourront discuter en toute fluidité, chacune dans sa langue, avec la traduction en temps réel directement dans leurs écouteurs. Cela permet une interaction naturelle et instantanée sans avoir à regarder constamment son iPhone.

Bonne nouvelle : cette fonctionnalité, présentée avec les AirPods Pro 3, n’est pas exclusive à cette génération. Les AirPods Pro 2 et les AirPods 4 (ANC) équipés de la puce H2 pourront également en bénéficier. En revanche, les AirPods 4 sans réduction de bruit et tous les modèles précédents comme les AirPods Pro de première génération ne pourront pas profiter de cette nouveauté.

Une fois encore, Apple utilise l’argument des « limites techniques » pour pousser les utilisateurs à investir dans un modèle plus récent. Cette nouveauté sera sans aucun doute un réel succès dans les mois et années à venir.

Par ailleurs, une autre restriction importante subsiste : les AirPods doivent être connectés en Bluetooth à un iPhone compatible avec Apple Intelligence. Autrement dit, même si vous achetez les AirPods Pro 3, vous ne pourrez pas profiter de cette fonctionnalité sans posséder au minimum un iPhone 15 Pro.