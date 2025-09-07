Feux de Forêt : l'app française qui vous protège des incendies en temps réel

Face à l'intensification des incendies de forêt en France et dans le monde, une application française propose aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad de rester informés en temps réel des risques près de chez eux. Développée par 66 News, "Feux de Forêt" s'impose comme un outil de prévention accessible depuis l'écosystème Apple.

Un système d'alerte géolocalisé dans votre poche

L'application "Feux de Forêt" transforme votre iPhone en véritable sentinelle contre les incendies. Grâce à la géolocalisation native d'iOS, l'app détecte automatiquement votre position et vous envoie des notifications push dès qu'un feu se déclare. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement précieuse durant les périodes estivales où le risque d'incendie atteint son pic.

L'interface permet de visualiser une cartographie détaillée des feux actifs. Les utilisateurs peuvent ainsi anticiper leurs déplacements ou prendre les mesures de précaution nécessaires. L'application exploite les capacités de géolocalisation précise des puces Apple pour offrir une surveillance personnalisée selon votre emplacement exact. Par exemple, de passage en Bretagne, nous avons reçu une notification concernant un incendie criminel dans la forêt de Brocéliande.



L'app se base sur les informations officielles ainsi que sur les contributions des utilisateurs pour informer rapidement et efficacement. De fait, on a pu constater la fiabilité de l'app durant tout l'été.

Un outil gratuit avec des fonctionnalités premium

Disponible gratuitement sur l'App Store, Feux de forêt propose également des achats intégrés pour débloquer des fonctionnalités avancées. Cette approche freemium permet à tous les utilisateurs d'accéder aux alertes essentielles, tout en offrant des options supplémentaires pour ceux qui souhaitent approfondir leur surveillance.

L'initiative française s'inscrit dans une démarche de service public, utilisant les technologies mobiles d'Apple pour démocratiser l'accès à l'information préventive. Face aux défis climatiques actuels, ce type d'application illustre comment l'écosystème iOS peut servir des enjeux de sécurité civile, transformant chaque iPhone en outil de protection collective. Un peu comme FR-Alert qui envoie des messages critiques aux français en cas d’attaque ou de catastrophe.



Enfin, sachez que Feux de Forêt n'est pas seulement une application mais aussi un site internet — d'ailleurs beaucoup d'actions sur l'app renvoient sur le site web.

Télécharger l'app gratuite Feux de Forêt