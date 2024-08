Instagram et Spotify : vous pourrez bientôt partager ce que vous écoutez en temps réel

Si vous avez déjà lié votre compte Spotify à votre compte Discord, vous pouvez partager en temps réel ce que vous écoutez dans le gigantesque catalogue de Spotify. Cela permet à vos amis sur Discord de voir les musiques que vous appréciez et par la même occasion d’en découvrir de nouvelles. Cette expérience va bientôt débarquer sur Instagram, le géant suédois du streaming souhaite poursuivre ses initiatives sociales et Instagram qui est ultra populaire chez les jeunes est la solution idéale.

Instagram et Spotify, une collaboration inattendue

Instagram et Spotify s’associent pour enrichir l’expérience utilisateur : très bientôt, il sera possible de partager en temps réel ce que vous écoutez sur Spotify directement sur Instagram (application et site web). Cette nouvelle fonctionnalité permettra de connecter les deux plateformes pour une expérience de partage musical simplifiée et automatisée.



Grâce à cette intégration, les utilisateurs d’Instagram pourront facilement afficher leur activité musicale sur Spotify sous forme de notes. Une note sera automatiquement générée avec le titre de la chanson, le nom de l’artiste, ainsi que la pochette de l’album en cours d’écoute sur Spotify. Ces notes seront visibles par vos abonnés dans l’onglet de messages directs (DM) ou en visitant votre profil.

Pour ceux qui souhaitent garder une certaine confidentialité sur leurs écoutes, la fonctionnalité offre également la possibilité de désactiver à tout moment le partage automatique des musiques sur Instagram. Ainsi, vous restez maître de ce que vous partagez.



Pour le moment, la fonctionnalité n’est pas encore disponible pour le grand public, mais son lancement semble imminent. Instagram a pour l’instant signé un accord exclusif avec Spotify, ce qui signifie que les abonnés Apple Music ne pourront pas profiter de cette fonctionnalité.



Cette collaboration entre Spotify et Instagram promet d’être bénéfique pour les deux géants. Pour Spotify, c’est une occasion en or de renforcer l’engagement de ses utilisateurs et d’attirer l’attention sur ses services. Instagram, quant à lui, profite de contenu supplémentaire à afficher aux autres utilisateurs.



