Google Chrome ajoute la protection d'URL en temps réel sur iOS et macOS

Google Chrome publie une nouvelle mise à jour pour ses applications iOS et macOS. Désormais, l'analyse sécurité de l'URL est en temps réel, ce qui n'était pas le cas auparavant. Une bonne initiative pour protéger encore un peu plus les utilisateurs contre la malveillance du web.

Chrome Security

Maintenant que l'Union européenne force Apple à offrir plus de visibilité aux navigateurs concurrents, il se pourrait bien que cette fameuse concurrence retrouve de la motivation pour convaincre les fidèles utilisateurs iOS d'essayer une nouvelle expérience internet autre que Safari.



Aujourd'hui, Google Chrome annonce une mise à jour importante pour Safe Browsing, son système de protection des utilisateurs contre l'hameçonnage, les logiciels malveillants, indésirables et plus encore. Dorénavant, l'analyse de l'URL s'effectuera en temps réel, que ce soit sur l'application iOS ou sur macOS. Jusqu'à maintenant, le système effectuait un contrôle basé sur une liste mise à niveau toutes les 30 à 60 minutes.

Selon les estimations de Google, on s'attend à une augmentation de 25 % des blocages de tentatives d'hameçonnage. Un chiffre non négligeable qui prouve l'importance de cette nouveauté. La firme de Mountain View en profite pour s'associer à la société Fastly, ce qui devrait lui permettre de préserver la confidentialité des utilisateurs malgré le changement de méthode de surveillance.



Depuis la sortie d'iOS 17.4 il y a quelques jours, une fenêtre contextuelle propose de choisir son navigateur par défaut. Une liste dans laquelle on retrouve une dizaine de noms dont Brave qui a récemment salué ce changement. De votre côté, avez-vous profité de cette mise à jour pour essayer un autre navigateur web ?

Télécharger l'app gratuite Google Chrome