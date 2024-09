Apple va permettre de remplacer Apple Plans par défaut et de supprimer Safari

Avec la loi DMA, l'Europe oblige Apple à ouvrir davantage iOS à ses concurrents pour éviter l'abus de position et des pratiques anticoncurrentielles. Après le changement de navigateur par défaut, l'ouverture aux paiements sans contact tiers ou encore l'obligation d'instaurer le Sideloading, la prochaine étape pour Apple sera de donner la possibilité de remplacer Apple Plans par Google Maps ou autre en tant qu'application de navigation par défaut.

Les évolutions continuent

Avec la mise à jour iOS 17.4 disponible depuis cette semaine, Apple a réalisé plusieurs modifications majeures, on peut même parler d'une mise à jour historique puisqu'il est maintenant possible de télécharger sur un store tiers, de payer autrement qu'avec Apple Pay, de sélectionner son navigateur internet par défaut à la place de Safari... Tous ces changements n'ont qu'un seul but : ne plus imposer les services d'Apple sur un iPhone, mais donner la possibilité aux utilisateurs de choisir des alternatives qui peuvent être parfois plus pratiques et performantes.



Dans un nouveau document de 12 pages, Apple explique qu'il sera bientôt possible de changer l'application de navigation par défaut sur son iPhone. Depuis qu'Apple Plans est disponible, l'application est imposée par Apple dans les réglages comme la seule application de navigation, une mauvaise chose puisqu'il y a des concurrents comme Google Maps, Here WeGo, MapQuest ou encore Bing Maps qui proposent une expérience utilisateur tout aussi positive qu'Apple Plans.

Voici ce que dit Apple à ce sujet :

Nous prévoyons également d'introduire un nouveau contrôle par défaut pour les utilisateurs dans Réglages pour les applications de navigation. Apple vise à rendre cette solution disponible d'ici mars 2025.

Parmi les autres annonces qu'on peut apercevoir dans le document d'Apple, il est question de nouvelles initiatives et mises à jour visant à améliorer l'expérience utilisateur tout en renforçant la sécurité et la protection de la vie privée. Ces efforts incluent l'introduction de technologies avancées pour détecter et prévenir les menaces de sécurité, ainsi que l'implémentation de mesures de transparence accrues pour que les utilisateurs soient mieux informés sur la manière dont leurs données sont utilisées et partagées.

Les utilisateurs peuvent programmer des téléchargements quotidiens de leurs données App Store pendant trente jours ou des téléchargements hebdomadaires pendant cent quatre-vingts jours. Les données fournies sont mises à jour

continuellement et correspondent aux données dont dispose Apple à tout moment suite à la demande de l'utilisateur.



Apple prévoit d'apporter d'autres modifications à son offre de portabilité des données des utilisateurs. Des tiers proposent des solutions de migration qui aident les utilisateurs à transférer des données entre des appareils dotés de systèmes d'exploitation différents. Pour compléter ces options, Apple développe une solution qui aide les fournisseurs de systèmes d'exploitation mobiles à mettre au point des solutions plus conviviales pour transférer les données d'un iPhone vers un téléphone d'une autre marque. Apple prévoit de rendre cette solution disponible d'ici à l'automne 2025.



Apple est également en train de créer une solution de changement de navigateur permettant d'exporter et d'importer des données de navigation pertinentes dans un autre navigateur sur le même appareil. Apple prévoit de rendre cette solution disponible fin 2024/début 2025.

Apple mentionne aussi la possibilité prochaine de supprimer Safari de son iPhone afin de laisser uniquement un autre navigateur internet à la place :

Dès aujourd'hui, les utilisateurs d'Apple ont la possibilité de supprimer les applications préinstallées de leur écran d'accueil sur iOS. Apple prévoit également de permettre aux utilisateurs de supprimer complètement Safari d'iOS, s'ils le souhaitent. Apple prévoit de rendre cette option disponible d'ici la fin de l'année 2024.

Vous l'aurez compris, ces changements ne seront pas immédiats, ils vont progressivement se déployer au cours des prochains mois au fil des mises à jour iOS 17 ou la prochaine iOS 18. Bien sûr, cela ne concerne que les pays membres de l'Union européenne.