iOS 26 et macOS Tahoe soignent la gestion d’entreprise et de l’IA pour les pro

Apple va étendre l'intégration d'Apple Intelligence sur les iPhones professionnels avec la mise à jour finale d’iOS 26, offrant un contrôle et une flexibilité accrus aux entreprises.



Selon TechCrunch, cette version permettra aux administrateurs informatiques de configurer des versions d'entreprise de services d'IA, à commencer par ChatGPT d'OpenAI, avec des paramètres de confidentialité spécifiques, des limites d'utilisation plus élevées et des fonctionnalités comme l'intégration de données d'entreprise. La société a également travaillé sur de nouveaux outils pour la gestion de flottes.

Apple a entendu ses utilisateurs

Conçu avec une approche modulaire, le système permet aux entreprises de choisir ou de restreindre les fournisseurs d'IA externes, au-delà d'OpenAI. Des intégrations potentielles avec des services d'IA d'entreprises comme Anthropic, Google ou Microsoft pourraient être envisagées, bien qu'Apple n'ait pas encore annoncé de partenariats au-delà de son accord actuel avec OpenAI pour les utilisateurs finaux. Mais on sait que Gemini est actuellement entraîné pour potentiellement aider Siri en 2026.



En outre, les entreprises pourront décider si les requêtes d'IA des employés sont transmises au service cloud de ChatGPT, même sans accord d'entreprise avec OpenAI, offrant ainsi un meilleur contrôle sur la confidentialité des données et l'utilisation de l'IA.

Au-delà de l'intégration de l'IA, iOS 26 introduira des améliorations aux capacités de gestion des appareils professionnels d'Apple (MDM), notamment de nouvelles API pour l'intégration d'outils informatiques, des outils améliorés de migration de gestion des appareils et des perfectionnements à la solution « Return to Service ». Celle-ci permettra de réinitialiser rapidement les appareils pour un nouvel utilisateur tout en conservant les applications installées, réduisant ainsi le temps et la bande passante nécessaires. Cette fonctionnalité sera également disponible pour Vision Pro.

Le Mac dans le monde professionnel

Avec macOS Tahoe, sur les Macs partagés, un mode Invité authentifié permettra aux employés de se connecter avec leurs identifiants, leurs données étant effacées à la déconnexion (mais pas les applications). Une autre option permettra d’utiliser des lecteurs NFC pour se connecter via une montre ou un téléphone.



Ces outils seront déployés en septembre avec les mises à jour logicielles d’Apple pour iPhone, iPad, Mac, etc. Probablement vers le 15, une petite semaine après la présentation des iPhone 17.