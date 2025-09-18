Un bug empêche d'installer macOS 26 Tahoe sur Mac Studio M3 Ultra

Apple traverse actuellement un épisode embarrassant avec macOS Tahoe 26, sorti cette semaine. Les propriétaires de Mac Studio équipés de la puce M3 Ultra font face à un bug frustrant qui empêche totalement l'installation de la nouvelle version du système.

Un blocage spécifique au M3 Ultra

Le problème touche exclusivement les Mac Studio dotés de la puce M3 Ultra, épargnant les autres configurations. L'installation démarre normalement, mais s'interrompt brutalement lors d'une vérification matérielle liée au Neural Engine d'Apple. La machine redémarre alors automatiquement sur macOS Sequoia 15.7, laissant les utilisateurs dans l'impossibilité d'accéder à macOS Tahoe.

Cette situation particulièrement gênante pour Apple concerne une machine haut de gamme vendue plusieurs milliers d'euros. Sur les forums officiels et Reddit, les témoignages se multiplient, suggérant que l'ensemble du parc de Mac Studio M3 Ultra serait affecté. Aucune méthode alternative ne fonctionne, que ce soit via le mode de récupération ou les mises à jour classiques.

Une résolution attendue rapidement

Face à l'ampleur du problème et au prestige des machines concernées, Apple devrait publier un correctif dans les prochains jours. En attendant, il est recommandé aux propriétaires de Mac Studio M3 Ultra de rester sur Sequoia 15.7, qui continue de recevoir les correctifs de sécurité.