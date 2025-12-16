MacBook pas cher : Apple hésite entre puce A15 et A18 Pro

Apple explorerait actuellement deux configurations distinctes (A15 et A18 Pro) pour son futur MacBook d'entrée de gamme, selon le leaker chinois Kang, connu pour la fiabilité de ses prédictions. Cette double approche témoigne d'une stratégie prudente de Cupertino, qui souhaite manifestement trouver le juste équilibre entre performances et accessibilité tarifaire. L'objectif affiché : proposer un Mac portable sous la barre des 700 dollars au premier semestre 2026.

Deux puces pour un même projet

La première version en test embarquerait la puce A15 Bionic, celle qui équipait les iPhone 13 sortis en 2021. Cette puce à 6 cœurs (2 performants et 4 efficients) a fait ses preuves dans plusieurs produits Apple : iPhone 14, iPad mini de sixième génération ou encore Apple TV 4K. L'alternative explorée repose sur l'A18 Pro des iPhone 16 Pro, beaucoup plus récente et puissante. Cette dualité en phase de test ne garantit pas forcément deux modèles commerciaux distincts. Apple évalue probablement quelle option offre le meilleur compromis coûts de production-performances.

L'analyste Ming-Chi Kuo anticipe des ventes entre 5 et 7 millions d'unités pour 2026, soit 20% des MacBook écoulés. Un segment de marché considérable que la marque à la pomme a longtemps négligé, préférant maintenir ses tarifs premium.

De notre côté, on croit assez peu à la possibilité d'implémenter une puce A15 Bionic, extrêmement datée, dans un MacBook. A moins qu'Apple explore une barrière d'entrée autour des 350 dollars, difficile de voir l'intérêt de l'A15 qui est dépassée techniquement. Toutefois, il est possible que la crise de la mémoire ait changé les plans d'Apple qui est maintenant obligée de revoir ses ambitions techniques et raboter les coûts là où elle le peut.

Des concessions nécessaires

Pour atteindre ce positionnement tarifaire agressif, Apple devrait accepter quelques compromis techniques. L'appareil disposerait d'un écran de 13 pouces de qualité inférieure aux dalles Liquid Retina habituelles, d'un unique port USB-C et de seulement 8 Go de RAM. La connectique limitée s'explique notamment par l'absence de support Thunderbolt sur l'A18 Pro.

Ce MacBook abordable vise directement les Chromebooks et PC Windows d'entrée de gamme, un terrain où macOS reste sous-représenté malgré ses atouts. Reste à déterminer si ces sacrifices matériels permettront de préserver l'expérience utilisateur qui caractérise l'écosystème Apple.



