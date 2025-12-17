Apple a simplifié le changement de batterie sur le MacBook Pro M5

Apple a simplifié le processus de remplacement de la batterie pour son tout dernier MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M5. L'entreprise propose désormais des batteries autonomes via son magasin Self Service Repair, accompagnées d'un guide de réparation officiel mis à jour.

Le remplacement de la batterie se limite désormais à la batterie elle-même

En octobre, le démontage réalisé par iFixit du MacBook Pro 14 pouces M5 avait mis en évidence que le remplacement de la batterie était l'un des aspects les plus problématiques en termes de réparabilité, car il nécessitait le retrait de plusieurs composants internes.

Aujourd'hui, Apple résout ce point critique en annonçant une nouvelle procédure de remplacement qui n'exige plus de retirer d'autres modules que le boîtier inférieur du MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M5.



Par ailleurs, Apple vend désormais ces batteries sous forme de modules indépendants dans son magasin Self Service Repair (à 238 € tout de même), où les utilisateurs peuvent également trouver les outils nécessaires pour suivre la méthode de réparation officielle d'Apple.



Enfin, l'entreprise a publié un nouveau manuel de réparation reflétant cette procédure simplifiée de remplacement de la batterie. Ce manuel propose un guide détaillé étape par étape pour aider les utilisateurs qui souhaitent effectuer le remplacement eux-mêmes, ainsi que les ateliers de réparation indépendants, qui s'appuient largement sur ce type de documentation.