Apple travaillerait (enfin) sur un iMac Pro avec une puce M5 Max

Une fuite issue des fichiers internes d'Apple révèle qu'un iMac équipé de la puce M5 Max serait actuellement en développement. Cette configuration, repérée dans les outils de débogage utilisés par les ingénieurs de la marque, réveille les espoirs d'un retour de l'iMac Pro, absent du catalogue depuis la transition vers l'Apple Silicon. Mais au-delà de la simple présence d'une puce surpuissante, un tel modèle soulève des questions bien plus larges sur ce qu'Apple entend par "iMac professionnel" en 2026.

Une puce M5 Max qui change la donne

L'iMac actuel, même dans sa version M4, reste cantonné aux configurations grand public. L'apparition d'un modèle avec M5 Max marquerait un véritable changement de philosophie. Cette puce, attendue pour début 2026 sur les MacBook Pro, offrirait des performances comparables au Mac Studio actuel, avec une gestion optimisée de la RAM (encore heureux vu le contexte actuel) et des capacités graphiques dignes des workflows professionnels les plus exigeants.

Le positionnement de cette machine interroge toutefois. Entre le Mac Studio qui s'impose comme la référence fixe haut de gamme et l'absence d'un Mac Pro M4 Ultra, cet iMac M5 Max viendrait combler un espace étroit. Il pourrait séduire les créatifs qui privilégient l'intégration écran-machine mais ont besoin de plus de puissance que l'iMac standard. Rappelons que l'ancien iMac Pro de 2017, avec son écran 5K Retina et son refroidissement amélioré, visait exactement cette niche avant d'être abandonné en 2021.

Un écran pro et un design repensé

Si Apple développe réellement un iMac Pro nouvelle génération, il serait surprenant de le voir confiné au format 24 pouces actuel. Les rumeurs de Mark Gurman et Ming-Chi Kuo évoquent depuis plusieurs années un écran plus grand, probablement 27 ou même 30 pouces. Un tel gabarit permettrait d'intégrer la technologie ProMotion à 120 Hz déjà présente sur les MacBook Pro, ainsi qu'une luminosité soutenue pour le travail HDR.

La question des finitions se pose également. L'iMac M4 propose sept couleurs vives, mais un modèle Pro appellerait une approche différente. Le noir spatial, absent de la gamme actuelle, serait un choix cohérent avec l'identité visuelle des MacBook Pro. Un châssis légèrement plus épais permettrait aussi d'améliorer la dissipation thermique, indispensable pour maintenir les performances de la puce M5 Max lors de sessions prolongées. Apple pourrait même imaginer des périphériques assortis : clavier Magic Keyboard avec Touch ID en finition spatiale, souris et trackpad coordonnés, voire des options comme un trackpad XL pour les workflows complexes. De quoi enfin mettre à jour les périphériques qui stagnent depuis de trop nombreuses années.

L'écosystème pro au-delà de la machine

Un iMac Pro ne se résume pas à ses spécifications techniques. Apple devrait proposer une connectique enrichie, avec davantage de ports Thunderbolt 5, un port Ethernet 10 Gigabit en standard et peut-être même un lecteur de carte SD UHS-III. La compatibilité avec le Studio Display comme second écran renforcerait l'attrait pour les professionnels qui jonglent entre plusieurs fenêtres.

Le calendrier reste flou, mais si la puce M5 Max arrive début 2026, un lancement à l'automne 2026 semble plausible. D'ici là, Apple pourrait affiner son positionnement face au Mac Studio et clarifier sa stratégie pour le segment professionnel desktop.



