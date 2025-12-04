Crise de la mémoire : Micron annonce que la marque Crucial va disparaître

La marque Crucial tire sa révérence après près de trente ans d'existence. Micron, son propriétaire, vient d'annoncer l'arrêt progressif de toutes les activités grand public de sa filiale. Exit donc les barrettes de RAM et les SSD abordables qui équipaient aussi bien les PC assemblés maison que les Mac Studios dopés par leurs propriétaires. La raison de ce retrait brutal ? L'intelligence artificielle a un appétit démesuré en mémoire et en stockage, et Micron préfère réserver sa production aux datacenters plutôt qu'aux particuliers.

Crucial disparaît, les prix s'envolent

Cette décision tombe au pire moment pour les utilisateurs, alors que les tarifs de la DRAM ont déjà grimpé de 170% sur un an. Les gamers PC ne sont pas les seuls touchés : les propriétaires de Mac qui cherchaient à contourner les prix prohibitifs du stockage Apple avec un SSD externe Crucial vont devoir se rabattre sur d'autres marques, probablement plus chères. Framework a déjà suspendu la vente de RAM en kit, tandis que Raspberry Pi a augmenté ses tarifs.

Micron assume pleinement ce virage stratégique. Sumit Sadana, directeur commercial de l'entreprise, explique sans détour que "l'amélioration de l'approvisionnement pour les clients stratégiques dans les segments à forte croissance" justifie ce sacrifice. Comprenez : les serveurs IA de Meta, OpenAI ou Microsoft rapportent bien plus que les milliers de passionnés qui assemblent leur configuration ou upgradent leur iMac. Les derniers produits estampillés Crucial resteront en rayon jusqu'en février 2026, le temps d'écouler les stocks. Les garanties seront honorées au-delà de cette date.

La disparition de Crucial réduit encore davantage le choix des consommateurs sur un marché déjà sous tension. Samsung et SK Hynix redirigent également leur production vers la mémoire HBM haute performance, indispensable aux puces d'apprentissage automatique. Cette concentration sur l'IA laisse présager une nouvelle flambée des prix en 2026. Pour ceux qui envisagent d'ajouter un SSD externe à leur configuration Apple, mieux vaut sans doute anticiper les achats avant la disparition définitive de cette marque fiable qui aura marqué trois décennies de hardware grand public.