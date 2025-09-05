SFR pourrait être racheté par Orange, Free et Bouygues en même temps

Le marché français des télécommunications pourrait connaître une redistribution majeure dans les mois à venir. Alors qu'Altice traverse une période délicate, l'avenir de sa filiale SFR suscite toutes les convoitises. Une solution inattendue émerge : un consortium réunissant Orange, Free et Bouygues Telecom pour reprendre l'opérateur au carré rouge sans avoir à débourser une somme trop importante.

Un projet Python aux enjeux colossaux

Cette alliance inédite, baptisée "projet Python", représente un défi financier considérable. Avec une valorisation de SFR estimée à 28 milliards d'euros, aucun opérateur français ne peut individuellement supporter une telle acquisition. Le consortium permettrait de mutualiser les moyens financiers tout en évitant qu'un acteur étranger ne mette la main sur le quatrième opérateur hexagonal.

La stratégie envisagée prévoit un découpage méticuleux des actifs de SFR entre les trois partenaires. Cette approche permettrait d'intégrer les infrastructures mobiles et fixes dans leurs réseaux respectifs, optimisant ainsi la couverture nationale. Pour les utilisateurs d'iPhone et autres appareils Apple, cette consolidation pourrait améliorer la qualité de service, particulièrement sur les zones actuellement moins bien couvertes.

Des défis réglementaires et sociaux à surmonter

L'Autorité de la concurrence scrutera attentivement cette opération d'envergure. Les trois opérateurs devront démontrer que ce rachat ne nuira pas à la concurrence. Chaque partenaire du consortium s'engage à apporter un milliard d'euros supplémentaire pour couvrir les aspects sociaux, anticipant les inévitables restructurations.

Cette provision témoigne de la prise de conscience des enjeux humains. Les 8 000 salariés de SFR redoutent légitimement les doublons qui pourraient résulter de cette intégration. Le gouvernement français soutient discrètement cette solution "tricolore", préférant éviter qu'un fonds étranger ne s'empare d'infrastructures stratégiques pour la souveraineté numérique nationale.

Les discussions sont dans une phase très préliminaire pour l'instant. On ne sait pas comment les opérateurs vont se partager les actifs de SFR, et comment cela va se répercuter sur les clients. Voilà de nombreuses années que le spectre d'un retour à trois opérateurs plane sur les télécoms français, et on n'a jamais été aussi proche d'un véritable bouleversement.



Source