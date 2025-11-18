Orange : premier opérateur européen à proposer le SMS par satellite

Orange innove dans la communication mobile en lançant Message Satellite, un service inédit en Europe qui permet d’envoyer des SMS même hors réseau mobile ou Wi‑Fi. Grâce à la technologie Direct-to-Device, l’opérateur ouvre la voie à une messagerie satellitaire simple et accessible depuis un smartphone.

Orange lance “Message Satellite”, une première en Europe pour envoyer des SMS par satellite

Orange franchit une nouvelle étape technologique en devenant le premier opérateur européen à proposer une messagerie SMS via satellite grâce à la technologie Direct-to-Device (D2D). Ce service, baptisé Message Satellite, permettra aux clients d’envoyer et recevoir des SMS et de partager leur position même en l’absence de couverture mobile ou Wi-Fi.

La solution sera disponible pour le grand public à partir du 11 décembre 2025 et sera étendue aux professionnels courant 2026. Dans un premier temps, seuls les utilisateurs possédant un smartphone Google Pixel 9 ou 10 et un forfait Orange 5G ou 5G+ pourront en profiter. Orange prévoit cependant d’élargir la compatibilité à d’autres appareils et services dans les mois à venir.

Le fonctionnement de Message Satellite repose sur un partenariat avec Skylo, un opérateur spécialisé dans les réseaux non terrestres. Grâce à D2D, le smartphone communique directement avec un satellite. L’utilisateur accède à une interface SMS dédiée, rédige son message et le satellite le relaie vers le réseau mobile d’Orange. Cette approche simplifie les échanges dans les zones isolées, sans nécessiter de matériel externe ni d’antenne complexe.

Le service sera accessible dans 36 pays en plus de la France métropolitaine, là où la couverture mobile ou Wi-Fi est insuffisante. Orange met en avant plusieurs cas d’usage : les aventuriers en montagne ou en mer, les voyageurs dans des zones reculées, ainsi que les professionnels travaillant dans la logistique ou les services de secours confrontés à des interruptions de réseau.

Pendant les six premiers mois, l’option sera gratuite, puis elle sera facturée 5 euros par mois. Orange souligne que ce tarif reflète la simplicité d’utilisation et l’accès direct à une connectivité satellitaire, jusqu’ici réservée à des équipements spécifiques.