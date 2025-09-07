iPhone 17 Pro : un opérateur coréen confirme le zoom 8x et le chambre à vapeur

À deux jours de l’événement de la rentrée d’Apple, une fuite de dernière minute provenant d’un opérateur sud-coréen révèle des détails intrigants sur l’iPhone 17 Pro et Pro Max. Le document met en avant des améliorations majeures, notamment un zoom téléobjectif 8x et un nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur.

Un zoom optique 8x pour les photographes

L’iPhone 17 Pro et Pro Max devraient bénéficier d’un système de caméra téléobjectif amélioré, offrant un zoom 8x, contre 5x sur les modèles iPhone 16 Pro. Ce chiffre précis de 8x se distingue, car les rumeurs précédentes mentionnaient un zoom de 7x ou 10x, mais jamais 8x. De plus, Bloomberg a rapporté que l’iPhone 17 Pro inclura un système d’ouverture variable, permettant un réglage mécanique de la distance de zoom optique, une première pour les iPhones qui utilisaient jusqu’à présent des distances de zoom fixes. Certaines sources évoquant plutôt cette nouveauté sur l'iPhone 18 Pro.

Un système de refroidissement pour les gamers

La source coréenne confirment également que les iPhone 17 Pro et Pro Max intégreront un système de refroidissement par chambre à vapeur, une technologie déjà présente dans certains appareils Android haut de gamme. Ce système dissipe la chaleur du CPU/GPU, permettant des performances élevées prolongées pour des tâches comme les jeux 3D, l’enregistrement prolongé de vidéos ProRes, et même l’enregistrement vidéo en 8K, également mentionné dans le document. Le passage du titane à l'aluminium pour le châssis de la gamme "Pro" des iPhone 17 favorisera également la dissipation thermique, l’aluminium étant un excellent conducteur de chaleur. Il est aussi plus léger et moins cher.



Leak of iPhone 17 specifications by Korean telecom carriers pic.twitter.com/GuGPkJ9w3a — Jukan (@Jukanlosreve) September 6, 2025

Bien que l’authenticité du document de l’opérateur reste à confirmer, de telles fuites émergent souvent quelques heures avant les annonces officielles. La spécificité des détails sur le zoom 8x et la chambre à vapeur suggère une certaine crédibilité. Un informateur de nos amis de MacRumors avait également mentionné le zoom 8x en juillet, renforçant cette hypothèse.

Le keynote « époustouflant » d’Apple en septembre confirmera ces détails dans un peu plus de 48 heures. Attendez-vous à la présentation de la gamme iPhone 17 avec quatre modèles dont l'iPhone 17 Air, de trois nouvelles Apple Watch (Series 11, Ultra 3 et SE 3) et des AirPods Pro 3. Bien entendu, tout sera retransmis en direct et en français sur iPhoneSoft.