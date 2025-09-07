iPhone 17 Pro : un opérateur coréen confirme le zoom 8x et le chambre à vapeur

iphone 17 pro iconÀ deux jours de l’événement de la rentrée d’Apple, une fuite de dernière minute provenant d’un opérateur sud-coréen révèle des détails intrigants sur l’iPhone 17 Pro et Pro Max. Le document met en avant des améliorations majeures, notamment un zoom téléobjectif 8x et un nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur.

Un zoom optique 8x pour les photographes

L’iPhone 17 Pro et Pro Max devraient bénéficier d’un système de caméra téléobjectif amélioré, offrant un zoom 8x, contre 5x sur les modèles iPhone 16 Pro. Ce chiffre précis de 8x se distingue, car les rumeurs précédentes mentionnaient un zoom de 7x ou 10x, mais jamais 8x. De plus, Bloomberg a rapporté que l’iPhone 17 Pro inclura un système d’ouverture variable, permettant un réglage mécanique de la distance de zoom optique, une première pour les iPhones qui utilisaient jusqu’à présent des distances de zoom fixes. Certaines sources évoquant plutôt cette nouveauté sur l'iPhone 18 Pro.

iphone 17 pro mockup real life

Un système de refroidissement pour les gamers

La source coréenne confirment également que les iPhone 17 Pro et Pro Max intégreront un système de refroidissement par chambre à vapeur, une technologie déjà présente dans certains appareils Android haut de gamme. Ce système dissipe la chaleur du CPU/GPU, permettant des performances élevées prolongées pour des tâches comme les jeux 3D, l’enregistrement prolongé de vidéos ProRes, et même l’enregistrement vidéo en 8K, également mentionné dans le document. Le passage du titane à l'aluminium pour le châssis de la gamme "Pro" des iPhone 17 favorisera également la dissipation thermique, l’aluminium étant un excellent conducteur de chaleur. Il est aussi plus léger et moins cher.

Bien que l’authenticité du document de l’opérateur reste à confirmer, de telles fuites émergent souvent quelques heures avant les annonces officielles. La spécificité des détails sur le zoom 8x et la chambre à vapeur suggère une certaine crédibilité. Un informateur de nos amis de MacRumors avait également mentionné le zoom 8x en juillet, renforçant cette hypothèse.

Le keynote « époustouflant » d’Apple en septembre confirmera ces détails dans un peu plus de 48 heures. Attendez-vous à la présentation de la gamme iPhone 17 avec quatre modèles dont l'iPhone 17 Air, de trois nouvelles Apple Watch (Series 11, Ultra 3 et SE 3) et des AirPods Pro 3. Bien entendu, tout sera retransmis en direct et en français sur iPhoneSoft.

5 réactions

Hugo - iPhone premium

@Yoann399
Bien dit ! Apple se trompe rarement dans ses choix techniques. À part la touch bar…

07/09/2025 à 23h09

OLAbrutix - iPhone

@Yoann399
🤣🤣🤣👌🏼

07/09/2025 à 23h08

Yoann399 - iPhone premium

@C3D2

« Chambre à vapeur,l iPhone 17 pro vas encore servir de prototype, (une technologie que Apple ne maîtrise pas) »

Tu en sait quoi ? 🤷‍♂️

Tu avais donc le même discours avec le 1er iPhone avec TouchId ?
Pareil pour le 1er iPhone avec FaceId ?
Pareil avec le 16e et leur 1ère puce C1 ?
🤣

07/09/2025 à 22h55

C3D2 - iPhone

Chambre à vapeur,l iPhone 17 pro vas encore servir de prototype,(une technologie que Apple ne maîtrise pas)a part sa ,ils ce foutent de notre g u e u l e Apple ,l effet whaou d Apple a disparu il y as plusieurs années,amélioration encore minime et amélioration logicielle,rien de plus

07/09/2025 à 22h49

Guduline - iPhone premium

chambre à vapeur. Encore à inventer je pense

07/09/2025 à 22h29

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles