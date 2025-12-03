L'iPhone 17 place Apple au sommet des ventes en 2025

Apple s'apprête à signer une année 2025 exceptionnelle sur le plan commercial. Selon les dernières prévisions du cabinet IDC, la marque à la pomme devrait franchir un cap symbolique avec plus de 247 millions d'iPhone écoulés. Un record qui s'explique notamment par l'accueil enthousiaste réservé à la gamme iPhone 17 sur l'ensemble des marchés mondiaux.

Une dynamique commerciale inédite

Les chiffres publiés par IDC révèlent une progression de 6,1% des ventes d'iPhone sur l'année, bien au-delà des 3,9% enregistrés lors du cycle précédent. Cette accélération intervient dans un contexte où le marché mondial du smartphone ne progresse que de 1,5%, soulignant ainsi la capacité d'Apple à capter une part croissante de la demande. Le chiffre d'affaires généré par les iPhone devrait même dépasser les 261 milliards de dollars, établissant là encore un nouveau sommet.

Cette performance s'inscrit dans la lignée des déclarations de Tim Cook qui, dès octobre, anticipait des résultats records pour le trimestre de décembre. Le PDG d'Apple, dont le mandat touche progressivement à sa fin, peut se targuer de laisser l'activité iPhone dans une forme olympique.

Le rebond spectaculaire en Chine

La Chine constitue sans doute la plus belle surprise de cette année 2025. Alors que les observateurs craignaient un recul sur ce marché stratégique, l'iPhone 17 y a conquis la première place en octobre et novembre avec une part de marché dépassant les 20%. Cette domination a contraint IDC à revoir drastiquement ses estimations pour le dernier trimestre : la croissance anticipée en Chine bondit de 9% à 17% sur un an.

Ce retournement transforme une prévision de baisse annuelle de 1% en une hausse de 3%, démontrant l'appétit retrouvé des consommateurs chinois pour les produits Apple. Cette dynamique positive se retrouve également aux États-Unis et en Europe occidentale, deux zones qui montraient des signes d'essoufflement.

Des perspectives 2026 plus contrastées

L'euphorie actuelle pourrait toutefois laisser place à davantage de prudence l'an prochain. IDC anticipe un repli de 4,2% des expéditions d'iPhone en 2026, en partie lié à une modification du calendrier de lancement. La firme de Cupertino envisagerait de décaler la sortie de l'iPhone 18 standard au printemps 2027, privilégiant dans un premier temps des modèles premium.

À cela s'ajoute la pénurie mondiale de composants mémoire qui risque de perturber l'ensemble de l'industrie mobile. Si les smartphones haut de gamme comme l'iPhone devraient mieux résister grâce à leurs marges confortables, la contrainte sur l'approvisionnement pourrait néanmoins freiner la production. Le marché global devrait d'ailleurs reculer de 0,9% en 2026 selon les projections.