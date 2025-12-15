L’application gratuite Apple Sports s’apprête à accueillir un nouveau sport : le golf, incluant le PGA Tour masculin et le LPGA féminin. Un sport plus populaire qu'il n'y paraît.

L’application Apple Sports bientôt compatible avec le golf et le PGA Tour

Selon des éléments découverts dans le code de la dernière version de l’application par Aaron Perris, contributeur de MacRumors, des images officielles du PGA Tour et du LPGA ont été ajoutées. Bien que les utilisateurs ne puissent pas encore suivre ces compétitions dans l’app, la présence de ces visuels suggère une arrivée imminente du support.

Lancée en 2024 et disponible en France depuis quelques semaines seulement, l’application Apple Sports permet de consulter gratuitement les scores, statistiques, classements et autres données pour une variété de sports et de ligues. Elle prend actuellement en charge la NBA, les championnats européens de football dont la Premier League, ou encore la Formule 1, récemment acquise par Apple aux États-Unis. L’ajout du golf viendra donc élargir significativement cette sélection déjà riche.

L’application Apple Sports reste pour l’instant exclusive à l’iPhone et n’est disponible que dans certains pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, en Finlande, au Danemark et dans quelques autres pays européens sélectionnés.

Aucune date précise n’a été communiquée par Apple concernant le déploiement du support du golf, mais l’intégration des ressources visuelles dans le code laisse penser qu’une annonce officielle pourrait intervenir très prochainement. On aimerait également l'ajout d'autres championnats de football à l'avenir.